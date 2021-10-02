The Economist panik havasını yazdı: Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye korkusu!





Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarını sürdüren Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Fransa'yla yeni fırkateyn alımı için görüşmelere başlamıştı. Yunan kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Fransa'dan üç adet firkateyn ve üç adet korvet ithalatı için bir anlaşmaya imza atmak üzere ülkeye ziyarette bulunan Yunan Başbakanı Miçotakis, kendisine müttefik arayışında da hız kesmiyor.



'TÜRKİYE KORKUSU İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR'



Daha önce Ege Denizi'nde Türkiye'nin sürdürdüğü üstünlükten duyduğu rahatsızlıkla, yaşadığı ekonomik dar boğaza rağmen Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alımı yapan Yunanistan, yeni hamlesiyle de donanmasını güçlendirmeye çalışıyor.



Hava savunma sistemlerinin yanı sıra, donanma gücünü de artırmak isteyen Yunanistan'ın bu çabası, İngiliz gündemini süsledi. İngiliz The Economist, yayınladığı yeni analizinde Fransa ile Yunanistan'ın gerçekleştirdiği iş birliği görüşmelerini ele aldı.



İki ülkenin, yeni bir ittifak oluşturabilme umuduyla savunma alanında paslaştığını belirten Economist, bu girişimlerin nedeninin Türkiye korkusu olduğuna yer verdi.



Paris Philhellenic'in kaleme aldığı analizde, Yunanistan'ın bölgesel kaygılarının tüm Avrupa'ya yayıldığı belirtildi. Türkiye'nin tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelmesinin tüm Avrupa'yı tedirgin ettiğini belirten analizde, yeni iş birliği cephelerinin açılmasının Türkiye'ye duyulan korku karşısında bir zorunluluk olduğu yorumu yer aldı.





Miçotakis'in, 28 Eylül'de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği görüşmede kullandığı 'Tarih… bizim birlikte olmamızı istiyor. Coğrafya da öyle' ifadelerini hatırlatan analiz, özellikle Doğu Akdeniz'de kan kaybeden iki ülkenin stratejik savunma paktı gerçekleştirdiğine yer verdi.





