USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Dünya
The Economist panik havasını yazdı: Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye korkusu!

The Economist panik havasını yazdı: Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye korkusu!

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de sarsılmaz bir bölgesel güç haline gelmesi, art arda analizlere konu oluyor. Savunma sanayisinde attığı güçlü adımların yanı sıra, gerek Doğu Akdeniz’de kurduğu ilişkiler gerekse buradaki haklarına yönelik taviz vermez tutumu oldukça konuşulan Türkiye’nin yeni konumu, bu kez The Economist tarafından ele alındı. İngiliz yayın kuruluşu yayınladığı yeni analizde Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye’ye karşı duydukları korku nedeniyle iş birliği adımları attığını söyledi.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 15:22
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 15:30
The Economist panik havasını yazdı: Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye korkusu!



Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarını sürdüren Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Fransa'yla yeni fırkateyn alımı için görüşmelere başlamıştı. Yunan kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Fransa'dan üç adet firkateyn ve üç adet korvet ithalatı için bir anlaşmaya imza atmak üzere ülkeye ziyarette bulunan Yunan Başbakanı Miçotakis, kendisine müttefik arayışında da hız kesmiyor.

'TÜRKİYE KORKUSU İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR'

Daha önce Ege Denizi'nde Türkiye'nin sürdürdüğü üstünlükten duyduğu rahatsızlıkla, yaşadığı ekonomik dar boğaza rağmen Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alımı yapan Yunanistan, yeni hamlesiyle de donanmasını güçlendirmeye çalışıyor.

Hava savunma sistemlerinin yanı sıra, donanma gücünü de artırmak isteyen Yunanistan'ın bu çabası, İngiliz gündemini süsledi. İngiliz The Economist, yayınladığı yeni analizinde Fransa ile Yunanistan'ın gerçekleştirdiği iş birliği görüşmelerini ele aldı.

İki ülkenin, yeni bir ittifak oluşturabilme umuduyla savunma alanında paslaştığını belirten Economist, bu girişimlerin nedeninin Türkiye korkusu olduğuna yer verdi.

Paris Philhellenic'in kaleme aldığı analizde, Yunanistan'ın bölgesel kaygılarının tüm Avrupa'ya yayıldığı belirtildi. Türkiye'nin tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelmesinin tüm Avrupa'yı tedirgin ettiğini belirten analizde, yeni iş birliği cephelerinin açılmasının Türkiye'ye duyulan korku karşısında bir zorunluluk olduğu yorumu yer aldı.


Miçotakis'in, 28 Eylül'de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği görüşmede kullandığı 'Tarih… bizim birlikte olmamızı istiyor. Coğrafya da öyle' ifadelerini hatırlatan analiz, özellikle Doğu Akdeniz'de kan kaybeden iki ülkenin stratejik savunma paktı gerçekleştirdiğine yer verdi.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı