Teröristlerden alçak saldırı: 2 işçi şehit oldu!

Bingöl’ün Genç ilçesinde, işçilerin bulunduğu bir araca uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 işçi şehit oldu.



Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



İçişleri Bakanlığı, saldırıda 2 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

