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Teröristlerden alçak saldırı: 2 işçi şehit oldu!

Teröristlerden alçak saldırı: 2 işçi şehit oldu!

Bingöl’ün Genç ilçesinde, işçilerin bulunduğu bir araca uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 17:00
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 17:01
Teröristlerden alçak saldırı: 2 işçi şehit oldu!

Bingöl’ün Genç ilçesinde, işçilerin bulunduğu bir araca uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

İçişleri Bakanlığı, saldırıda 2 işçinin şehit olduğunu bildirdi.


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