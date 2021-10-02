Şehrin ortasında stat olmaz diyen CHP'li Tuba Torun: Tehdit alıyorum

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, şehir içlerinde yer alan statlara karşı Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

CHP FENERBAHÇE'NİN STADININ KALDIRILMASINI İSTEDİ



Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı örnek göstererek şehir içlerinde stat olmaması gerektiğini ifade eden CHP'li Torun, bunun ilkellik olduğunu savundu.



Tuba Torun, 'Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Haftaiçi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite.' ifadelerini kullandı.

HAKARETLER ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA DAHA



Bu paylaşımın üzerine Fenerbahçe taraftarları CHP'li Tuba Torun'a sosyal medya hesapları üzerinden tepki yağdırdı.



Bu tweet'ini silmek zorunda kalan Tuba Torun, hakaret içerikli mesajlar ve tehditler aldığını belirterek yeni bir açıklama daha yaptı.



CHP'li Torun, şunları yazdı;



'Bu mesajı yayınladığım için çok üzgünüm. Ama bana 2 gündür gelen yüzlerce yüzlerce mesajdan yalnızca biri.. Sebebi tamamen şahsi bir fikir olarak yerleşim yerlerinde stat olmaması gerektiğini söylemem. Aslında mücadelemiz tam da bunun için..