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Müjdat Gezen'den hükümetle ilgili küstah sözler: Geldikleri gibi giderler

Müjdat Gezen'den hükümetle ilgili küstah sözler: Geldikleri gibi giderler

Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında AK Parti’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanan oyuncu Müjdat Gezen, “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” dedi. Gezen, seçilmiş hükümeti işgalci kuvvetlere benzeterek "Geldikleri gibi giderler" dedi.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:18
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:19
Müjdat Gezen'den hükümetle ilgili küstah sözler: Geldikleri gibi giderler

Son yıllarda oyunculuğunun yanı sıra siyasete olan ilgi ve alakasıyla daha çok göz önünde bulunan Müjdat Gezen, 61’inci sanat yılında, sanat anılarını Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı.

Ancak program içeriğinden saptı. Yılların gazetecisi Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti’ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.

“BUNLAR MEHTER MARŞI İLE GİDECEK, BİZ İZMİR MARŞI İLE GELECEĞİZ”

Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. ‘Geldikleri gibi giderler.’ Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK DE AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

Mustafa Kemal Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.


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