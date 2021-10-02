Milli Görüş Hareketi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor





Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da rahatsızlanarak 13 Eylül'de ambulans uçukla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi bugün öğlen Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp yetersizliği rahatsızlığı olan Asiltürk'ün sabah 9'da kalbinin durması nedeniyle vefat ettiğini belirtti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN: BU MİLLETE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ OLDU



Başkan Erdoğan cenaze töreninde, 'Oğuzhan Asiltürk abimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Değerli büyüğüm Oğuzhan abimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle devlet adamlığından tutunuz, siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri oldu. Tüm ailesine, camiaya başsağlığı diliyoruz.' dedi.



MİLLİ GÖRÜŞÜN AĞABEYİYDİ



Milli görüşün ağabeyi olarak tanınan Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 25 Mayıs 1935 yılında dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı. Milli Selamet Partisi (MSP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.



BAKANLIK YAPTI



CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılanarak beraat etti. Asiltürk'ün aldığı 10 yıllık siyaset yasağı 1987'de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı. Asiltürk, bazı siyasetçilere getirilen siyasi yasakların kaldırıldığı halk oylamasının ardından gerçekleştirilen ilk kongrede Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. Refah Partisi ile yeniden seçimlere giren Asiltürk, 11 yıllık aranın ardından Malatya'dan milletvekili seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrasında, kurucuları arasında yer aldığı Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı 'Sosyal Yapının Güçlendirilmesi' adlı bir kitabı bulunuyor.

