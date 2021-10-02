Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu



MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Az bulutlu



ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu



ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 21°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık