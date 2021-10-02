Meksikalı çeteden korkunç infaz! 20 kişi sıraya dizildi: Buranın sahibi zaten var

Los Tlacos üyeleri tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Guerreros Unidos kartelinin bir parçası olan La Bandera üyeleri infaz edildi.



Rakip bir çete tarafından kurşuna dizilen kişilere hitaben konuşma yapan Los Tlacos karteli, ''Bu meydanın zaten bir sahibi var. Bunlar masum insanlara şantaj yapan, kadınları öldüren kişiler. Şehri terörize eden çöpler'' diyor.



Toplu infaz edilen kişilere öldürülmeden önce maskeli bir adamın, rakip çete üyelerinin kafasına tabancasını doğrulttuğu, adlarının, patronlarının kim olduğu ve ne yaptıkları soruluyor.

