Kol ve bacak kırmakla tehdit etmişti! O başkana Kılıçdaroğlu sahip çıktı





Kılıçdaroğlu'nun bizzat telefonla arayarak, Odabaşıoğlu'na desteklerini iletip konuyla yakından ilgilendiğini söylediği ileri sürülürken, bazı partililer bu durumun belediye başkanlarını itibarsızlaştırdığını belirterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



RAPOR EDİLDİ

Denizli'de skandal konuşmalara imza atan CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili tavrı merak konusu olmuştu. Olayın hemen ardından danışma kurulu toplantısında yaşanan tüm gelişmeler CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından CHP Genel Merkezi'ne ve Kılıçdaroğlu'na rapor edilirken, parti içinde Odabaşıoğlu'nun görüntüleri sızdıran köstebekte aranmaya başlandı.



DERHAL BULUN TALİMATI

CHP Genel Merkezi'nin belediye başkanlarına yapılan tehditten çok parti içinde kalması gereken bir konuşmanın dışarıya kimin tarafından sızdırıldığını gündeme getiridirdiği ortaya çıkarken Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na "parti mahremimiz dışarıya nasıl sızdırıldı?" sorusunu sorduğu ve il başkanlığına o köstebeği derhal bulun talimatı verdiği ileri sürüldü.



CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı | Video



TELEFONLA ARAMIŞ

Genel Merkez'de bu gelişmeler yaşanırken İzmir Bayraklı'da katıldığı bir programda Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan yaşanan olayı dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, skandal sözlere imza atan Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığını eşi sosyal medyadan duyurdu.



Sosyal medya hesabından Odabaşıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulunan eşi N. Odabaşıoğlu"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün bizzat kendisi arayarak desteklerini iletmiş ve elinden geleni yapacağını söylemiştir. Destekleri ve yardımları için sayın Genel Başkanımız ve örgütümüz başta olmak üzere tüm dostlarımıza ailemiz adına teşekkür ederim. Sizlerle hep birlikte daha da güçlüyüz" yazdı.



PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının kol ve bacaklarını kırmakla tehdit eden Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıkması parti içinde gerginliğe yol açtı. İsmini vermek istemeyen üst düzey bir partili" Genel Başkanımızın sergilediği bu duruş Belediye Başkanlarını itibarsızlaştırır. Seçilmiş bir başkan dava arkadaşı tarafından, hem de küçücük bir çocuk tarafından tehdit edilemez. Nerede kaldı başkanların itibarı. Gençlik Kolları Başkanımıza sahip çıkmamız için önce belediye başkanlarımızdan özür dilemesi gerekmektedir. Genel Başkanımız şuan bu durumu meşrulaştırdı" dedi.