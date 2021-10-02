Kılıçdaroğlu'ndan yapılmayacağı açıklanan elektrik zammı için çağrı: Kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da “CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 'zam olmayacak' açıklamasına rağmen Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Elektriğe zam yapmaya kalkarsanız, kademeli olarak halkımızı tüketimi durdurmaya çağıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EODK) zam iddialarına geçtiğimiz günlerde yazılı olarak cevap vermişti.



O açıklamada "1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verilmişti.



