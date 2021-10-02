Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik'in valileri değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine, Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.



HATAY VE MUŞ'A YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRİLDİ



Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.



ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI



Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.



Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Karabük'te "9M3076 Mzt ENH Turunçlu-Takanlı-Tol Prj Enerji Nakil Hattı", Denizli'de "Tavas-Gökçeler Mah. Kabaçam Mevkii Enerji Nakil Hattı" ve "Çameli-Gökçeyaka TR9 Dağdibi-Üçpınar Mah. TR8 Enerji Nakil Hattı" , Kırıkkale'de "Olunlu KÖK-Turhanlı KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "Olunlu KÖK-Ceceli KÖK Enerji Nakil Hattı" ile Bilecik'te "Karaçayır-Çokçapınar Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırılacak.



Ankara'da "Taşpınar KÖK-Babayakup KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "Beynam Kavşağı DM-Beynam KÖK Enerji Nakil Hattı” kapsamında güzergah üzerinde bulunan taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele istimlak edilecek.



ÇAMLICA 1 HİDROELEKTRİK SANTRALİ'NİN ÖZELLEŞTİRME İHALESİ ONAYLANDI



Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi onaylandı.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Çamlıca 1 HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların, ihalede 580 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Zeytindalı Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ'ye işletme hakkının verilmesi uygun bulundu.



IRAK VE LİBYA İLE İŞBİRLİĞİ



Türkiye, Irak ve Libya ile karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede iş birliği yapacak.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) - Türk Mali İstihbarat Birimi ile Irak Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) Ofisi - Irak Mali İstihbarat Birimi arasında karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.



MASAK ile Libya Merkez Bankası, Libya Mali Bilgi Birimi arasında da karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasının da yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.