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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği artıran faaliyetlerinin ardından flaş açıklamada bulundu.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:50
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:50
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal girişimlerine ilişkin sert uyarıda bulundu.

"BU EYLEMLERE ALET OLMAYIN"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de geçen yıllarda yaşanan gerginliklerin nedeninin Yunanistan ve GKRY'nin maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yok sayan tek yanlı eylemleri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz'de kapsamlı bir konferans toplanmasını teklif etmiş, Ada'nın ortak sahibi olan KKTC de hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rum tarafına 13 Temmuz 2019 tarihinde ayrıntılı bir öneri yapmıştır. Tüm bu öneriler masada iken Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Nitekim Yunanistan'ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC'nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY, Kasım ayında da Ada'nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir. Yunanistan ve GKRY'nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" denildi.


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