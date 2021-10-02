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CHP'li Salıcı Ruhani'yi hala İran'ın cumhurbaşkanı sanıyor: Koşullar oluştuğunda görüşürüz

CHP'li Salıcı Ruhani'yi hala İran'ın cumhurbaşkanı sanıyor: Koşullar oluştuğunda görüşürüz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, verdiği bir röportajda "Koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani'yle de. Çünkü biz komşularımızla ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Salıcı'nın iki ay önce görevi bırakan İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşeceğini söylemesi dikkat çekti.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 00:48
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 00:49
CHP'li Salıcı Ruhani'yi hala İran'ın cumhurbaşkanı sanıyor: Koşullar oluştuğunda görüşürüz

CHP Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, verdiği röportajda Türkiye'nin dış politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salıcı, yaptığı açıklamada "Biz Türkiye'nin çıkarlarını savunma peşindeyiz, diplomasinin devrede olması gerektiğini söylüyoruz, koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani’yle de. Çünkü biz komşularımızla ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Görevi bırakan Ruhani ile görüşecekmiş

Partisinin yurt dışı örgütlenmelerinden sorumlu olan Salıcı'nın iki ay önce görevi bırakan İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşeceğini söylemesi dikkat çekti.

Ne olmuştu?

İran'da ağustos ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini İbrahim Reisi kazanmıştı. Reisi, 5 Ağustos'ta yemin ederek görevi Hasan Ruhani'den devralmıştı.


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