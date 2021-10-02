CHP'li belediyeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tezgaha getirdi. Zirveye katılan bazı belediyelerin stantlarında sergilenen sebze, meyve ve bakliyatların, zincir marketlerden satın alındığı ortaya çıktı. 3 gün süren ve yaklaşık 250 belediyenin katıldığı zirveye, vatandaşlar da beklenen ilgiyi göstermedi.
CHP'li belediyelerin tarım zirvesine, ilginç bir olay damga vurdu. Hemen her belediye, kendi üretimleri adı altında sebze, meyve ve bakliyat standı açtı. Sergilenen ürünlerin iddia edildiği gibi kendi üretimleri olmadığı anlaşıldı.
CHP’li belediyelerin zirvesinde ilginç olay: Kemal Kılıçdaroğlu tezgaha geldi
AVRASYA'DA YAPILDI
30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi", Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Zirveye yaklaşık 250 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi katıldı. Zirvede; belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkılar ele alınırken, aynı zamanda belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında sergilendi
CHP’li belediyelerin zirvesinde ilginç olay: Kemal Kılıçdaroğlu tezgaha geldi
BAHÇEDEN DEĞİL MARKETTEN
Etkinliğe katılan bazı belediyelerin stantlarında satışa sunulan pek çok ürünün kendi üretimleri olmadığı öğrenildi. Açılan stantlardaki sergilenen sebze, meyve ve bakliyatların, zincir marketlerden satın alındığı ifade edildi.
CHP’li belediyelerin zirvesinde ilginç olay: Kemal Kılıçdaroğlu tezgaha geldi
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da herhangi bir tarımsal üretim yapmayan belediyelere, "Bir şey bulamıyorsanız, gidin bir marketten alın" dediği öne sürüldü.
CHP’li belediyelerin zirvesinde ilginç olay: Kemal Kılıçdaroğlu tezgaha geldi
KATILIMCI VAR HALK YOK
3 gün süren zirvenin sponsorluğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaparken, belediyelerin 'stant ücreti' ödemediği kaydedildi. CHP'nin büyük önem verdiği program, beklenen ilgiyi de görmedi.
Şehrin çeşitli noktalarında asılan afişlerle duyurusunun yapıldığı zirveye, vatandaşlardan yeterli katılım olmaması dikkat çekti.