CHP'li belediyelerin tarım zirvesine, ilginç bir olay damga vurdu. Hemen her belediye, kendi üretimleri adı altında sebze, meyve ve bakliyat standı açtı. Sergilenen ürünlerin iddia edildiği gibi kendi üretimleri olmadığı anlaşıldı.



CHP’li belediyelerin zirvesinde ilginç olay: Kemal Kılıçdaroğlu tezgaha geldi



AVRASYA'DA YAPILDI



30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi", Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Zirveye yaklaşık 250 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi katıldı. Zirvede; belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkılar ele alınırken, aynı zamanda belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında sergilendi



CHP’li belediyelerin zirvesinde ilginç olay: Kemal Kılıçdaroğlu tezgaha geldi



BAHÇEDEN DEĞİL MARKETTEN



Etkinliğe katılan bazı belediyelerin stantlarında satışa sunulan pek çok ürünün kendi üretimleri olmadığı öğrenildi. Açılan stantlardaki sergilenen sebze, meyve ve bakliyatların, zincir marketlerden satın alındığı ifade edildi.



CHP’li belediyelerin zirvesinde ilginç olay: Kemal Kılıçdaroğlu tezgaha geldi



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da herhangi bir tarımsal üretim yapmayan belediyelere, "Bir şey bulamıyorsanız, gidin bir marketten alın" dediği öne sürüldü.



CHP’li belediyelerin zirvesinde ilginç olay: Kemal Kılıçdaroğlu tezgaha geldi



KATILIMCI VAR HALK YOK



3 gün süren zirvenin sponsorluğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaparken, belediyelerin 'stant ücreti' ödemediği kaydedildi. CHP'nin büyük önem verdiği program, beklenen ilgiyi de görmedi.





Şehrin çeşitli noktalarında asılan afişlerle duyurusunun yapıldığı zirveye, vatandaşlardan yeterli katılım olmaması dikkat çekti.