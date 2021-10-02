30'lu yaşlarının ortasındaki eski insan hakları avukatı Chen Qiushi, virüs dünyaya yayılırken geçen yıl Şubat ayının başında ansızın ortadan kayboldu.



Geçen yıl Eylül ayına kadar Çin'in kuzeyindeki Qingdao'daki ailesinin yanına dönmesine izin verildiğine dair haberler çıkmasına rağmen, o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.



Ancak eski insan hakları avukatı, dövüş sanatçısı Xu Xiaodong ile bir YouTube canlı yayınında yeniden ortaya çıktı.



'BAZI ŞEYLERİ ANLATAMIYORUM'



Son dakika: 600 gün önce buharlaşmıştı Salgını haber veren Çinli muhbir ortaya çıktı



Wall Street Journal'a göre, 30 dakikalık video sırasında Qiushi şunları söyledi: 'Geçtiğimiz yıl ve sekiz ay boyunca birçok şey yaşadım. Bir kısmı hakkında konuşabilirim anca bir kısmı hakkında konuşamam. Anladığınıza inanıyorum.'



Qiushi, dünyayı Wuhan'daki salgın hakkında uyarmaya çalıştıktan sonra pandeminin ilk günlerinde ortadan kaybolan üç muhbirden biri.



20'li yaşlarının ortasındaki Li Zehua, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüs salgınının kaynağı olduğunu iddia ettiği videolar yayınladıktan sonra kaçırıldı. Ancak eski Çinli TV sunucusu iki ay sonra yeniden ortaya çıktı.



KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMADI



Son dakika: 600 gün önce buharlaşmıştı Salgını haber veren Çinli muhbir ortaya çıktı



Wuhan'da ikamet eden Fang Bin, hastanelerdeki otobüslere ceset yığınları doldurulduğunu gösteren videoları yayınladıktan sonra 9 Şubat'ta kayboldu. O zamandan beri kendisinden haber alınamadı.



Bu yılın Mart ayında Xiaodong, Qiushi'nin ailesiyle birlikte olduğunu ancak Çin devlet güvenliği tarafından yakından izlendiğini söyleyen bir video yayınladı.



Qiushi kaybolmasından 602 gün sonra şu tweeti attı: 'Merhaba, ben Qiushi! Uzun zamandır görüşemedik! 31 Aralık 2021'de Yeni Yıl arifesinde hayır amaçlı bir dövüş yarışması düzenlemeyi planlıyorum. İrtibat: Douyin quanjishou999.'



ORTADAN KAYBOLMADAN ÖNCE BAŞKA BİR HASTANEYE GİDECEKTİ



Qiushi, Wuhan'daki pandeminin merkez üssünde yaklaşık iki hafta geçirdi. Haberlerinde hastanelerdeki hastaların çaresiz durumu da dahil olmak üzere korkunç sahneleri ayrıntılı olarak anlattı. Ortadan kaybolmadan önce derme çatma bir hastaneyi ziyaret etmeyi planlıyordu.



Kaybolduğu, onun adına konuşmaya yetkili bir arkadaşı tarafından yönetilen Twitter hesabındaki bir gönderiyle ortaya çıktı. Annesi günler sonra sağ salim dönmesi için bir görüntülü arama yayınladı.



'ÖLÜMDEN BİLE KORKMUYORUM'



Kaybolmasından yaklaşık bir hafta önce yaptığı bir paylaşımda, 'Ölümden bile korkmuyorum. Senden korktuğumu mu sanıyorsun Komünist Parti?' demişti.



Wall Street Journal'ın haberine göre, Wuhan Belediye Asayiş Bürosunda Qiushi'nin ortadan kaybolmasının sorulduğu bir polis memuru, yorum yapma izninin olmadığını söyledi.



ABD Kongre Üyesi Jim Banks, geçen yıl Mart ayında üç gazetecinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.



Çin'in o zamanki ABD büyükelçisi Cui Tiankai, geçen yılki bir röportajda Qiushi'yi duymadığını söyledi ve ABD'yi '(Çin'in) yargı prosedürlerine saygı duymaya' çağırdı.