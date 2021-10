100 milyon liralık teleferik çürümeye terk edildi

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Karadeniz’in en uzun mesafeli teleferiği yaklaşık 3 yıl önce hizmete açıldı. 3 bin 600 metre uzunluğu ile bölgenin en uzun teleferiği olma özelliği taşıyan teleferik toplamda 100 milyon TL’ye mal oldu. 530 rakımlı Beşikdağı’na 10 dakikada ulaşılabilen iki kabinli teleferik, açıldığı ilk yılda 60 bin kişiyi ağırladı.



Yaklaşık 2 yıldan beri ise çalışmayan teleferik, atıl durumda adeta çürümeye terk edildi. CHP'li Belediye ve yatırımcı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kapılarına kilit vurulan teleferiğin çalışmamasına bölge esnafı tepki göstererek ilçenin ekonomik olarak kayba uğradığını söylüyor.



"ÇABALARI YOK"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı Ahmet Gören, teleferiğin yatırımcısına ağır yaptırımlar uygulandığı için teleferiğin çalışmadığını belirterek, “İlçemiz 2014-2019 yılları arasında AK Parti belediyeciliği ile buluştu. O zamanda da büyük yatırımlar kazandırıldı bunlardan en önemlilerinden biri de teleferik projesiydi. O yıllar arası çalışmalarımız neticesinde 2018 yılında burayı bitirip bize açmak nasip oldu. Birkaç yıl burasını işlettik bizden sonra 2019 yılında yerel seçimlerde vatandaşın tercihi farklı oldu dolayısıyla muhalefet durumuna düştük. Daha sonra göreve gelen CHP’li belediye maalesef basiret gösteremediler. Hazır işler vaziyette teslim etmiş olduğumuz sistemi bugün kapısı kilitli bir vaziyete düşürdüler. Şu anda çalışmıyor, çalıştırılamıyor. Mevcut yatırımcıya ağır yaptırımlar uyguladılar yatırımcının gözünü korkuttular. Burada eylemler yaptılar burası işletmek üzere bir Arap firmaya verilmişti. Biz burada Arapları istemiyoruz diye zaman zaman eylemler gerçekleştirdiler. Dolayısıyla Arap yatırımcı da bırakmak zorunda kaldı. Ondan sonra da bir yatırımcı bulma girişimleri bir çabaları olmadı bir çabalarını maalesef göremedik” dedi.



"AMACIMIZ TESİSİN BİR AN ÖNCE HİZMETE AÇILMASI"



Teleferik projesi ile birlikte yapılan otel projelerinin de atıl vaziyette durduğunu kaydeden Gören, “Bizim şu andaki talebimiz temennimiz buranın bir an önce yatırımcı bulunarak işletilmesi. Veya hiç biri olmazsa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızı ilçemize davet ettik. Kendisine teleferiği tanıttık teleferiği çok beğendi. Kendisinden en azından devri Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınarak işletilmesi konusunda ricamız oldu. Kendisi de bizi kırmadı. Bu konuda çalışmalar başlattı çalışmalar şu anda devam ediyor. İnşallah olumlu neticelenir ve Büyükşehir Belediyesinin almasından yanayız. Farklı bir yatırımcı, işletmeci bizde talibiz alırız derse bizim için hiç sorun değil. Bizim amacımız sadece buranın bir an önce işletmeye açılması. Çünkü bizim için önemli. Biz burayı ilçemize bir turizm geliri, turizm katkısı olsun diye hatta buna bağlı birkaç tane otel projesiyle birlikte yaptık. Buna bağlı iki tane daha otel projemiz vardı. Onlarda şu anda CHP’li belediyenin basiretsizliği yüzünden yatırımcıları bir çivi dahi çakmadılar, bıraktılar onlarda maalesef atıl vaziyette duruyor” şeklinde konuştu.



"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"



“Teleferiğin kapalı olduğunu görüp geri döndüklerine şahit olduk” diyen Gören, “Geride bıraktığımız turizm sezonu ve önceki yıllardaki dönemlerde işler vaziyette yani para basar vaziyette teslim ettik. İşletilmesinden belediye de gelir elde ediyordu. Burası birden kapanınca araya pandemi de girdi. Pandeminin de etkisi oldu kapanınca insanlar turistler tekrar gelmeye başladı. Biz de burada olduğumuz için bunları zaman zaman görüyorduk. Dolayısıyla teleferiğin kapalı olduğunu görüp geri döndüklerine şahit olduk. Bu bizi çok üzüyor. İnsanların burasını atıl vaziyette, önünde otlar bitmiş görmeleri ilçem adına bizi çok üzüyor. Burası çalışsaydı geçen sezon ki dönemde çok tanınmamasına rağmen yaklaşık 60 bin civarında ziyaretçi geldi. Bu bizim için bir kayıp” ifadelerini kullandı.



"TELEFERİK EKONOMİ İÇİN DEĞERLİ"



İlçe esnaflarından Ferhat Aksoy ise, teleferiğin yeniden hizmete girmesiyle ilçe esnaflarının ekonomisinin düzeleceğini vurgulayarak, “İlçemizde var olan bu yatırım hizmete girmiş olsaydı esnaf olarak bizler ürünümüzün üçünü dışarı yedisini kendi şehrimizde satardık. Dolayısıyla istihdam sağlardık, daha çok kişiye iş kapısı olurdu. Bugün Beşikdüzü’nde gerek belediye gerek diğer siyasi partiler bu işten sorumludur. Beşikdüzü’nde var olan yatırımı hizmete açılmasını devletimizin yetkililerinden talep ediyoruz. Devletimizden buraya bir el atmasını bekliyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce CHP’nin ekonomi masası adı altında bazı yetkilileri geldi. Ekonomiyi arıyorsanız işte size ekonomi teleferik burada. Bu ilçenin ekonomisini kalkındıracak olan yatırım bu teleferiğin hizmete girmesidir. Bu teleferiği hizmete açarsanız Beşikdüzü’nün ekonomisi düzelir. Biz burada yeni bir hizmet talep etmiyoruz var olan hizmetin yatırıma açılmasını istiyoruz” diye konuştu.



İlçe esnaflarından Mehmet Angun da “Burada boşuna duruyor hiçbir faaliyet yok. Çalışır vaziyette olsaydı ilçemize turist gelirdi dolayısıyla bu durumdan esnaf olarak bize de katkı sağlamış olacaktı” dedi.