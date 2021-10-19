  • USD: 9,28 - 9,30
  • EURO: 10,82 - 10,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, bu yıl 5'incisi düzenlenen TRT World Forum'un açılış konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnsanı merkezine alan yayıncılık anlayışıyla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösterdiklerini belirten Sobacı, ''TRT World Forum gibi uluslararası platformlar aracılığıyla yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler belirlemek zorundayız'' dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz
Ekleme: 19.10.2021 - 18:27 Güncelleme: 19.10.2021 - 18:40 / Editör: Ozge Selin
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz
Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla 5’incisi düzenlenen TRT World Forum 2021’in açılış konuşmasında, Kovid-19 salgını nedeniyle fiziki engeller oluşsa da dünyanın şimdi her zamankinden daha çok diyaloğa, tartışmaya, ortak akıl yürütmeye, fikir alışverişine ve yeni bir anlayış geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı şu şekilde konuştu:

“20. yüzyılın sonlarından itibaren devletler daha önce hiç karşılaşmadıkları, kendi iç mekanizmalarıyla çözemeyecekleri ve insanlığın tümünü ilgilendiren birtakım ortak sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Küresel terörizm, Kovid-19 gibi salgın hastalıklar, ekolojik felaketler, küresel ısınma, internette işlenen suçlar ve siber saldırılar, kitlesel göçler ve gelir dağılımı adaletsizlikleri gibi ulusal sınırları aşan çetrefilli sorunlar, küresel siyasal ve ekonomik sistemi çok boyutlu krizler ve tehdit unsurlarıyla karşı karşıya bıraktı. Günümüzde, uluslararası ölçekte sorunların çözümü için iş birliği ve karşılıklı bağımlılık ön plana çıkmaktadır. Küresel ekonomik ve siyasal sistemin etkinliği, yüksek düzeyli, kapsamlı ve kesintisiz bir küresel iş birliğini esas almasına bağlıdır.”

“İnsanı merkezine alan yayıncılık anlayışımızla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz”
Krizleri, sorunları ve değişimleri dijitalleşme sürecinden bağımsız düşünebilmenin mümkün olmayacağını belirten Sobacı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Dijitalleşme süreci, kendisinden beklenen demokratikleşmeye katkı verme görevini zaman zaman karşılamaktadır. Ancak, dijitalleşme süreci aynı zamanda bir sosyal medya mesajı ile diplomasi krizinin ortaya çıkmasına, siber güvenlik sorunlarına ve tahrif edilmiş iletişime dayalı olarak dezenformasyon, yalan haber ve algı operasyonları gibi mutlaka mücadele edilmesi gereken uluslararası ölçekli sorunlara da yol açabilmektedir. İşte bu sorunların tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirildiği uluslararası platformlar her zamankinden daha kıymetli. Biz, TRT World Forum ile, küresel ve bölgesel sorunları çok sesli ve çok boyutlu bir perspektifte uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyoruz. İnsanı merkezine alan yayıncılık anlayışımızla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz. Yayıncılık ilkelerimiz doğrultusunda dünyamızı tehdit eden tüm krizlere olan hassasiyetimizi, televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımızla dünyanın 7 kıtasına 41 dil ve lehçede ulaştırıyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
“Meselelerimiz küresel, o yüzden sorunların çözümü iş birliğine dayanmalı”
İnsanlığın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar dönemi sadece devletlerin değil, birçok aktörün ve kurumun da içinde yer aldığı bir süreç olduğunu ve bu aktörlerden biri olan yayıncılara da büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Sobacı, konuşmasında şunları kaydetti:

“Günümüz sorunlarına ışık tutan, toplumsal ve küresel farkındalığın artmasına katkı sunan yeni bir yayıncılık anlayışı dijital yönetişim çağının ayrılmaz bir parçasına dönüşmüş durumda. Bu bağlamda, TRT World Forum’u geleceğin şekillenmesinde fikri bir tartışma platformu olarak çok değerli görüyoruz. Forumumuzda meseleleri tek bir merkezden okumanın ve anlamaya çalışmanın problemlerine işaret ediyor ve çoklu anlayışa olan ihtiyacın altını çiziyoruz. Yeni bir uluslararası düzen doğuyor ve bu düzenin içine doğduğu çetrefilli küresel sorunlar var. Bu sorunların ancak küresel bir zeminde tartışarak çözülebileceğine inanıyoruz. İklim değişikliğinden terörizme, gıda güvenliğinden küresel silahlanmaya, iç çatışmalardan devletler arası küresel rekabetin neden olduğu risklere bütün sorunları ancak çok boyutlu bir bakış açısıyla ve bütüncül bir anlayışla ele alarak anlamlandırabiliriz. Meselelerimiz küresel, o yüzden sorunların çözümü iş birliğe dayanmalı.”

“TRT World Forum gibi uluslararası platformlar aracılığıyla yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler belirlemek zorundayız”
Politika yapıcıların, sürekli değişen stratejik ortam karşısında uyum ve değişim baskısını yoğun bir şekilde hissettiklerini söyleyen Sobacı konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Uzun süredir benimsediğimiz varsayımların birçoğu artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Bu nedenle, içe kapanan bir anlayış değil, çok-taraflılığı merkeze alan bir yaklaşım geliştirmek zorundayız. TRT World Forum gibi uluslararası platformlar aracılığıyla yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler belirlemek zorundayız. Önümüzdeki iki gün boyunca tüm insanlığı ilgilendiren küresel sorunları tartışacağız. TRT World forumda bu yıl 30’u aşkın ülkeden 100’e yakın konuşmacıyı ağırlıyoruz. Katılımcılar, içinde bulunduğumuz bu stratejik dönemeçte dünyanın karmaşık ve zor meselelerine dair düşüncelerini paylaştıkları bir diyalog sürecine bizi dahil edecekler. Katılımcılar, farklı coğrafyalarda ve bağlamlarda uygulanan büyük stratejinin içeriğini tartışacaklar. Bölgesel ve küresel siyaset alanında mevcut ve potansiyel çıkarları ve uzun vadeli stratejik kaygıları irdeleyecekler. Bunun yanı sıra, küresel politikaya dair geleneksel anlayışın ötesine geçerek, ortak sorumluluklarımız ve eylemlerimiz üzerine de odaklanacaklar.”

Bu okul yıllık 5 milyon lira ciro yapıyor: Mezunları işsiz kalmıyor
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz
Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan
İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasını taksici temsilcileri yargıya taşıyacak
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki! PKK'nın yanında duruyor...
CHP'li İBB'den yandaş medyası FOX TV'ye engelleme! Hani AK Parti diktatördü? Hani basın özgürlüğü?
Simone Kaslowski ve Daron Acemoğlu'ndan TÜSİAD toplantısında tepki çeken sözler
Ankara'da 2,5 yılın karnesi! Büyükşehir'de vaat çok icraat yok
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Küresel Sorunlar, Küresel Çözümler Gerektiriyor”
Kocaeli’de polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı: “Aslında ben çok beyefendi birisiyim”
Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde bomba iddia! CHP'li İBB'nin parası İyi Parti'ye mi akıyor?
Türk düşmanı, Yunan dostu medyadan aynı manşet! Türkiye'ye skandal suçlamalar!
Taksim'de çarşaflı genç kızlara sözlü tacizde flaş gelişme: Sanığın ceza ehliyeti araştırılacak
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Rusya'da gündem bacaklarını Putin'e uzatan ABD'li sunucu! Sunucuyu suçlu buldular...
'Türkiye’den bir hacker, Trump’ın sitesinin bir bölümünü hackledi'
Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum’un açılışına video mesaj!
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında geniş yankı uyandırdı! Türk SİHA'larına övgü dolu sözler
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında geniş yankı uyandırdı! Türk SİHA'larına övgü dolu sözler
17 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığı kendini böyle savundu: Rızasıyla geldi

17 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığı kendini böyle savundu: Rızasıyla geldi

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı

Lohusa eşini dövüp komalık yaptı! Babası can çekişirken buldu...

Lohusa eşini dövüp komalık yaptı! Babası can çekişirken buldu...

Türkiye'den dev 'altın' hamlesi: İşte 5 yeni proje!

Türkiye'den dev 'altın' hamlesi: İşte 5 yeni proje!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir