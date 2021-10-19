Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de %0,14, 2000'de %0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." açıklamasında bulundu.AYRINTILAR GELİYOR...