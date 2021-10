Taksim'de çarşaflı genç kızlara sözlü tacizde flaş gelişme: Sanığın ceza ehliyeti araştırılacak

Taksim İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın" dediği iddiasıyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan 78 yaşındaki Emel C. hakim karşısına çıktı. Sanık Emel C., " İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim" diyerek beraatini istedi. Mahkeme, psikolojik ilaçlar kullandığını söyleyen sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emel C. ile şikayetçilerSelva B., Özlem B. ve 16 yaşındaki mağdur A.H. katıldı. Sanık Emel C. suçlamayı kabuletmediğini belirterek 'Şikayetçileri görünce turistler geldi diye sevindim. Onlara'Türk müsünüz?' diye sordum. 'Türküz' dediler. Neden bu kıyafeti tercihediyorsunuz' diye sordum. İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlereböyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim.Bir yandan konuşuyorduk. Bir yandan onlar önde ben arkada yürüyorduk. Polisnoktasına gelince şikayetçiler benden şikayetçi olduklarını söylediler. Polis detutanak tuttu. Ben iddianamedeki sözleri söylemedim. Beraatimi talep ederim'dedi.Görüntü çözümlerindeki konuşmaları sorulan sanık Emel C., 'Ben çarsaf giymelerininyasak olduğunu zannettiğim için söylenmiştim, tansiyonum da düşmüştü. Bu olaysonrasında bütün medyada, internette benim hakkımda olumsuz şeyler yazıldı,söylendi. Bunun etkisiyle psikolojik tedavi görmeye başladım. Ağır ilaçlarkullanmaya başladım' dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin 'Pis Araplar' diye beyandabulunmadığını belirterek beraatini istedi.ŞİKAYETLERİNİ TEKRAR ETTİLERŞikayetçiler A.H., Selva B. ise sanığın yolda giderken yaklaşıp kendilerini durdurduğunu ve'Pis Araplar camiye gidin, burada çarşaf giymek yasak' diyerek söylendiğini belirterekşikayetçi olduklarını belirttiler. Şikayetçilerden Selva B., 'Olay yerinde açık kıyafetliinsanlar vardı, bizle tartışmaya girdiği halde onlara bir şey söylemedi' diye konuştu.RAPOR ALINACAKMahkeme, psikoljik tedavi görüp ağır ilaç kullanan sanığın ceza ehliyetinin yerinde olupolmadığının belirlenmesi için üç haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altına alınarak hastaneyesevk edilerek rapor alınmasına karar verdi. Tutanağı tutanların tanık olarak çağrıldıkları haldegelmedikleri gerekçesiyle zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ertelendi.İDDİANAMETaksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaftartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Çarşafın kanunenyasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, 'Özgür bir ülkede yaşıyoruz'sözleri üzerine, 'Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz' demişti.Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturmabaşlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki ÖzlemB. İle 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı. Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, 'Türkmüsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruzsiz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pisAraplar' şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.İddianamede, şüpheli Emel C'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelikonları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgiliİstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemingerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığıgibi halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C'ninhalkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsiisteniyor.