Taksim'de çarşaflı genç kızlara sözlü tacizde flaş gelişme: Sanığın ceza ehliyeti araştırılacak
Taksim İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın" dediği iddiasıyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan 78 yaşındaki Emel C. hakim karşısına çıktı. Sanık Emel C., " İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim" diyerek beraatini istedi. Mahkeme, psikolojik ilaçlar kullandığını söyleyen sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emel C. ile şikayetçiler
Selva B., Özlem B. ve 16 yaşındaki mağdur A.H. katıldı. Sanık Emel C. suçlamayı kabul
etmediğini belirterek 'Şikayetçileri görünce turistler geldi diye sevindim. Onlara
'Türk müsünüz?' diye sordum. 'Türküz' dediler. Neden bu kıyafeti tercih
ediyorsunuz' diye sordum. İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere
böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim.
Bir yandan konuşuyorduk. Bir yandan onlar önde ben arkada yürüyorduk. Polis
noktasına gelince şikayetçiler benden şikayetçi olduklarını söylediler. Polis de
tutanak tuttu. Ben iddianamedeki sözleri söylemedim. Beraatimi talep ederim'
dedi.
Görüntü çözümlerindeki konuşmaları sorulan sanık Emel C., 'Ben çarsaf giymelerinin
yasak olduğunu zannettiğim için söylenmiştim, tansiyonum da düşmüştü. Bu olay
sonrasında bütün medyada, internette benim hakkımda olumsuz şeyler yazıldı,
söylendi. Bunun etkisiyle psikolojik tedavi görmeye başladım. Ağır ilaçlar
kullanmaya başladım' dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin 'Pis Araplar' diye beyanda
bulunmadığını belirterek beraatini istedi.
ŞİKAYETLERİNİ TEKRAR ETTİLER
Şikayetçiler A.H., Selva B. ise sanığın yolda giderken yaklaşıp kendilerini durdurduğunu ve
'Pis Araplar camiye gidin, burada çarşaf giymek yasak' diyerek söylendiğini belirterek
şikayetçi olduklarını belirttiler. Şikayetçilerden Selva B., 'Olay yerinde açık kıyafetli
insanlar vardı, bizle tartışmaya girdiği halde onlara bir şey söylemedi' diye konuştu.
RAPOR ALINACAK
Mahkeme, psikoljik tedavi görüp ağır ilaç kullanan sanığın ceza ehliyetinin yerinde olup
olmadığının belirlenmesi için üç haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altına alınarak hastaneye
sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi. Tutanağı tutanların tanık olarak çağrıldıkları halde
gelmedikleri gerekçesiyle zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ertelendi.
İDDİANAME
Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaf
tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Çarşafın kanunen
yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, 'Özgür bir ülkede yaşıyoruz'
sözleri üzerine, 'Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz' demişti.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma
başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem
B. İle 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı. Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, 'Türk
müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz
siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis
Araplar' şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.
İddianamede, şüpheli Emel C'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik
onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili
İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin
gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı
gibi halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C'nin
halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi
isteniyor.