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'Siyasi cinayetler işlenebilir' diyen İP'li Koray Aydın: Elimde bilgi belge yok siyasi tecrübeme dayanarak konuştum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu. İYİ Partili Koray Aydın dün soruşturmayı sürdüren Başsavcıvekilini arayarak, bilgi verdi. Savcı, Aydın’a “söz konusu iddialara ilişkin bilgi, belge ve duyumlarınız nelerdir” sorusunu yöneltti. Aydın da, eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş’in kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve siyasi tecrübesine dayanarak konuştuğunu söyledi. Elinde söz konusu iddialara ilişkin belge ve bilgi bulunmadığını belirten Aydın’ın siyasi cinayetler olacağına inanmadığını da söylediği ifade edildi. İfade vermeyeceği öğrenilen Aydın’ın savcılığa dilekçe sunacağı kaydedildi.

'Siyasi cinayetler işlenebilir' diyen İP'li Koray Aydın: Elimde bilgi belge yok siyasi tecrübeme dayanarak konuştum
Ekleme: 19.10.2021 - 11:21 Güncelleme: 19.10.2021 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
'Siyasi cinayetler işlenebilir' diyen İP'li Koray Aydın: Elimde bilgi belge yok siyasi tecrübeme dayanarak konuştum
'Siyasi cinayetler' tartışması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası başlamıştı. Hükümetten Kılıçdaroğlu'na tepki gelmiş, son olarak Başkan Recep Tayyip

Erdoğan'ın avukatları iddianın araştırılması için yargıya başvurmuştu. Avukat Hüseyin Aydın tarafından savcılığa sunulan dilekçede şöyle denildi: 'Bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddialar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcileri bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunmuşlardır.

Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirdiği de gözlenmiştir.

'BİLGİLERİNE BAŞVURULSUN'

Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur.'

Öte yandan daha önce başlatılan soruşturma kapsamında, Savcılık MİT ve Emniyet'e yazı yazarak iddiaların araştırılması talimatı vermişti. Ancak aradan geçen süreye rağmen, her iki kurumdan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir tespitin paylaşılmadığı öğrenildi. Savcılık, 15 Ekim günü İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ve CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun özel kalemini arayarak, iddialarla ilgili olarak bilgisine başvurulmak üzere ifade vermeye davet etmişti.

AYDIN: BİLGİ VE BELGE YOK

Hürriyet'te yer alan habere göre İYİ Partili Koray Aydın da dün soruşturmayı sürdüren Başsavcıvekilini arayarak, bilgi verdi. Savcı, Aydın'a 'söz konusu iddialara ilişkin bilgi, belge ve duyumlarınız nelerdir' sorusunu yöneltti. Aydın da, eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş'in kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve siyasi tecrübesine dayanarak konuştuğunu söyledi. Elinde söz konusu iddialara ilişkin belge ve bilgi bulunmadığını belirten Aydın'ın siyasi cinayetler olacağına inanmadığını da söylediği ifade edildi. İfade vermeyeceği öğrenilen Aydın'ın savcılığa dilekçe sunacağı kaydedildi.

'AMAÇ SİYASİ ORTAMI GERMEK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, dün Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Dağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayet
olabilir' iddiasını 'Bunlar siyasi ortamı germeye yönelik bir hamle. Kılıçdaroğlu'nun bir videosunu da PKK ve FETÖ'ye ayırmasını tavsiye ediyorum' sözleriyle değerlendirdi. Kandemir ise 'CHP, her dönemde, her fırsatta vesayetin dilini kullanıyor. Son dönemde söylediği her şey CHP'nin kendi özüne dönüştür. CHP yalan siyasetini de alışkanlık haline getirdi. Nefret siyasetinin tuz buz olacağını seçimlerde göreceğiz' dedi.
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'Siyasi cinayetler işlenebilir' diyen İP'li Koray Aydın: Elimde bilgi belge yok siyasi tecrübeme dayanarak konuştum
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