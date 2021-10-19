Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuş, BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise merhum Özdemir için 'Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü...' ifadelerine yer verilmişti.İş insanı Özdemir Bayraktar ebediyete uğurlandı | VideoBAKANLAR TAZİYEYE GELDİÖzdemir Bayraktar'ın cenazesi dün tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de yer alan Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne getirildi.Fabrikada bulunan cenaze, helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne doğru yola çıkarıldı.FATİH CAMİİ'NE GETİRİLDİTaziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlendi.Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor | Video'SANCAĞI ASLA BIRAKMADI'Törende konuşan Selçuk Bayraktar, 'Hepinizden Allah razı olsun. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı. 2O yıl önce kimsenin siz yol alamazsınız dediği dönemde bildiği yolda dimdik giderek ülkemizi dünyada lider ülkelerden birisi haline getirdi. Dosdoğru yaşadı, bildiği yoldan asla şaşmadı. Son nefesine kadar iş yerinde kaldı. O asla sancağı bırakmadı. Bizler bu yolda aynı şekilde aynı değerlerle devam edeceğiz.' dedi.GARİPÇE'YE GÖTÜRÜLDÜÖzdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.