Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde bomba iddia! CHP'li İBB'nin parası İyi Parti'ye mi akıyor?

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken İBB Başkanı İmamoğlu da şehir şehirgezerek kendi reklamını yapıyor.AKŞENER VE İMAMOĞLU CEPHESİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi sabah akşam "Aday biziz" mesajı verirken,CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener cephesinde farklı birmekanizma işliyor.Yasa gereği il dışına çıkarken Vali'den izin alması gereken İmamoğlu CHP Genel Merkezi'ninuyarılarına rağmen Diyarbakır'a gitmişti.HDP İLE TAM İŞBİRLİĞİCHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'daki sergi açılışındaHDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile partinin eski Muş milletvekili Sırrı Sakık'la aynıkaredeydi.AKŞENER DE ÇELENK GÖNDERMİŞTİEkrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilerle birlikte faili meçhul cinayetler,kazalar, çatışmaların konu edildiği "Hafıza Odası" adlı sergiyi gezerek poz verdi.İmamoğlu'nun ittifak ortakları ile boy gösterdiği sergiye İYİ Parti Genel Başkanı MeralAkşener'in de çelenk gönderdiği ortaya çıkmıştı.Terörün siyasi ayağı HDP ile aynı karelerde yer almaktan çekinmeyen Akşener ile de temasıkoparmayan İmamoğlu'nun adaylık yolunda nasıl bir strateji izlediğini Milliyet gazetesi yazarıZafer Şahin köşesine taşıdı. Şahin, bugünkü yazısında, "Bütünü anlamak için ayrıntılarabakmak her zaman faydalı bir yöntemdir. Biz de öyle yapalım. Süreç İyi PartiliCihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylık niyetini ortaya koymasına gösterdiğitepkiyle başladı. Daha sonra Akşener'in masayı devirdiği "Aday değilim, Başbakanolacağım" açıklaması geldi.İMAMOĞLU ANADOLU YOLLARINA DÜŞTÜArdından İmamoğlu, Anadolu yollarına düştü. Sırada bazı CHP il başkanlarınınyapacağı "Adayımız İmamoğlu" açıklamalarının olduğu konuşuluyor. Eğer bu dagerçekleşirse bilin ki çarşı çok fena karışır.İYİ PARTİ VE İMAMOĞLU, KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA KARŞIBakalım Kemal Bey o zaman gündemi nasıl değiştirecek, kimi ya da kimleri tehditedecek? Bütün bu somut gelişmeler bize şunu gösteriyor: İyi Parti ve İmamoğlu,Kemal Bey'in adaylığına karşı. Akşener'in gönlündeki çatı aday İmamoğlu."ifadelerini kullandı.40 MİLYONLUK HAZİNE YARDIMININ 30 MİLYONU TEK BİR REKLAMA NASILGİTTİ?Şahin, İmamoğlu ve Akşener arasında yaşananlarla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı daköşesine taşıdı. Akşener'in partisinin 2020'de sadece 42 milyon lira Hazine yardımı aldığınıhatırlatan Şahin, İyi Parti'nin "Projeye değil, ranta karşıyız" yazan afiş ve bilboardlarla 30milyon liralık bir reklam kampanyası finanse ettiğini yazdı.REKLAMI CHP'Lİ İBB Mİ FİNANSE EDİYOR?CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Akşener arasındaki ittifak bilinirken reklamı kiminfinanse ettiği tartışmalarında oklar İBB'yi gösteriyor.İBB'NİN BÜTÇESİ İYİ PARTİ'YE Mİ AKACAK?İyi Parti Genel Merkezi'nde kendisine bir kat tahsis edilen araştırmacı Faruk Acar'ın bundansonra da yüksek bütçeli kampanyalar yapması bekleniyor.İLK KAMPANYADAN TABAN RAHATSIZGelen son bilgilere göre Faruk Acar'ın yüksek bütçeli kampanyaları CHP'li İBB'den başkakanallardan nasıl finanse edileceği parti kulislerinde konuşulurken tabanda reklamlara bukadar fazla para harcanmasının rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.