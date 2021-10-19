Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde bomba iddia! CHP'li İBB'nin parası İyi Parti'ye mi akıyor?
Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Kılıçdaroğlu ve ekibi sabah akşam “Aday biziz” mesajı verirken, İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener cephesinde farklı bir mekanizma işliyor. Son olarak Diyarbakır'ı ziyaret eden İmamoğlu'nun İBB bütçesi ile İyi Parti'nin yeni reklamcısı Faruk Acar'ın 30 milyonluk kampanyasını finanse ettiği iddia edildi.
Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken İBB Başkanı İmamoğlu da şehir şehir
gezerek kendi reklamını yapıyor.
AKŞENER VE İMAMOĞLU CEPHESİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi sabah akşam "Aday biziz" mesajı verirken,
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener cephesinde farklı bir
mekanizma işliyor.
Yasa gereği il dışına çıkarken Vali'den izin alması gereken İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nin
uyarılarına rağmen Diyarbakır'a gitmişti.
HDP İLE TAM İŞBİRLİĞİ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'daki sergi açılışında
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile partinin eski Muş milletvekili Sırrı Sakık'la aynı
karedeydi.
AKŞENER DE ÇELENK GÖNDERMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilerle birlikte faili meçhul cinayetler,
kazalar, çatışmaların konu edildiği "Hafıza Odası" adlı sergiyi gezerek poz verdi.
İmamoğlu'nun ittifak ortakları ile boy gösterdiği sergiye İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener'in de çelenk gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Terörün siyasi ayağı HDP ile aynı karelerde yer almaktan çekinmeyen Akşener ile de teması
koparmayan İmamoğlu'nun adaylık yolunda nasıl bir strateji izlediğini Milliyet gazetesi yazarı
Zafer Şahin köşesine taşıdı. Şahin, bugünkü yazısında, "Bütünü anlamak için ayrıntılara
bakmak her zaman faydalı bir yöntemdir. Biz de öyle yapalım. Süreç İyi Partili
Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylık niyetini ortaya koymasına gösterdiği
tepkiyle başladı. Daha sonra Akşener'in masayı devirdiği "Aday değilim, Başbakan
olacağım" açıklaması geldi.
İMAMOĞLU ANADOLU YOLLARINA DÜŞTÜ
Ardından İmamoğlu, Anadolu yollarına düştü. Sırada bazı CHP il başkanlarının
yapacağı "Adayımız İmamoğlu" açıklamalarının olduğu konuşuluyor. Eğer bu da
gerçekleşirse bilin ki çarşı çok fena karışır.
İYİ PARTİ VE İMAMOĞLU, KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA KARŞI
Bakalım Kemal Bey o zaman gündemi nasıl değiştirecek, kimi ya da kimleri tehdit
edecek? Bütün bu somut gelişmeler bize şunu gösteriyor: İyi Parti ve İmamoğlu,
Kemal Bey'in adaylığına karşı. Akşener'in gönlündeki çatı aday İmamoğlu."
ifadelerini kullandı.
40 MİLYONLUK HAZİNE YARDIMININ 30 MİLYONU TEK BİR REKLAMA NASIL
GİTTİ?
Şahin, İmamoğlu ve Akşener arasında yaşananlarla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı da
köşesine taşıdı. Akşener'in partisinin 2020'de sadece 42 milyon lira Hazine yardımı aldığını
hatırlatan Şahin, İyi Parti'nin "Projeye değil, ranta karşıyız" yazan afiş ve bilboardlarla 30
milyon liralık bir reklam kampanyası finanse ettiğini yazdı.
REKLAMI CHP'Lİ İBB Mİ FİNANSE EDİYOR?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Akşener arasındaki ittifak bilinirken reklamı kimin
finanse ettiği tartışmalarında oklar İBB'yi gösteriyor.
İBB'NİN BÜTÇESİ İYİ PARTİ'YE Mİ AKACAK?
İyi Parti Genel Merkezi'nde kendisine bir kat tahsis edilen araştırmacı Faruk Acar'ın bundan
sonra da yüksek bütçeli kampanyalar yapması bekleniyor.
İLK KAMPANYADAN TABAN RAHATSIZ
Gelen son bilgilere göre Faruk Acar'ın yüksek bütçeli kampanyaları CHP'li İBB'den başka
kanallardan nasıl finanse edileceği parti kulislerinde konuşulurken tabanda reklamlara bu
kadar fazla para harcanmasının rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.