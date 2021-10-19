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Lohusa eşini dövüp komalık yaptı! Babası can çekişirken buldu...

Kilis’te 17 gün önce kocası tarafından öldüresiye dövülen genç kadın beyin kanaması geçirdi. 3 kez kalbi duran hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Ekleme: 19.10.2021 - 13:56 Güncelleme: 19.10.2021 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Lohusa eşini dövüp komalık yaptı! Babası can çekişirken buldu...
Kilis'te, bir kişi 17 gün önce doğum yapan eşini tekme tokat döverek hastanelik etti. Beyin kanaması geçiren ve 3 kez kalbi duran kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Önceki gün Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mahmut Özyer, eşi Fatmagül Özyer'i bilinmeyen bir nedenle darp etmeye başladı. 1,5 yıllık evli olan ve 17 gün önce doğum yapan kadın dakikalarca tekme tokat dövülürken, yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, genç kadını yerde kanlar içinde yerde buldu. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ve bir kez kalbi duran 27 yaşındaki kadın ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

3 KEZ KALBİ DURDU

Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve burada da kalbi 2 kez duran kadının babası Ahmet Çetin, 'kızınız rahatsız' denilerek kendilerine bilgi verilmesi üzerine gittikleri hastanede kızlarının yoğun bakımda can çekişirken bulduklarını söyledi.

AİLESİ PERİŞAN

Kızının yaşam mücadelesi verdiği hastanede gelecek iyi bir haberi bekleyen acılı baba, 'Dün 2 defa kalbi durmuş. Kilis'te acilde de 1 defa kalbi durmuş. Vücudunun her tarafını ödem kaplamış. Canım kızım kocasının darp etmesi sonucu beyin kanaması geçirmiş. Şu an yoğun bakımda canıyla mücadele ediyor. Dualarımız, Allah'ın kızımızı bize bağışlaması için' diye konuştu.

Genç kadını öldüresiye döven koca, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Mahmut Özyer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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