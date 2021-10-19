Karadeniz'de çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini ve sel, su baskını, heyelan gibi afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.OLASI AFETLERE KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALIYağışın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.