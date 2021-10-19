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HDP'li Pervin Buldan: İleride iktidarın parçası olacağız boşuna bedel ödemedik

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ağrı'da yaptığı açıklamada partisinin iktidarın bir parçası olacağını söyledi. Buldan, "Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeklerin elbette bir karşılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

HDP'li Pervin Buldan: İleride iktidarın parçası olacağız boşuna bedel ödemedik
Ekleme: 19.10.2021 - 19:27 Güncelleme: 19.10.2021 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan: İleride iktidarın parçası olacağız boşuna bedel ödemedik
Daha önce yaptığı konuşmalarda muhalefet partilerine ittifak çağrısı yapan ve "Barış İttifakı kurulursa Öcalan'a uygulanan tecrit kalkar, Selahattin de Figen de Gülten de hapisten çıkar" diyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, bu kez de partisinin iktidarın bir parçası olacağını öne sürdü.

"İKTİDARIN BİR PARÇASI OLACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"
Ağrı'da "Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı" mitinginde konuşan Buldan, "Şimdilik demokratik muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, elbetteki ilerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz." dedi.

HDP'li Pervin Buldan: İleride iktidarın parçası olacağız boşuna bedel ödemedik
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ağrı'da yaptığı açıklamada partisinin iktidarın bir parçası olacağını söyledi. Buldan, 'Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeklerin elbette bir karşılığı olacaktır' ifadelerini kullandı.

"HDP BU ÜLKEYİ YÖNETECEK PARTİ OLACAK"
"Biz bu yolda büyük bedeller ödeyerek çıktık. Biz bu yola büyük emekler vererek çıktık." diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar ayrı emek verip, ayrı bedeller ödedi. Annelerimiz ayrı bedeller ödedi. Halkımız ayrı emek verdi, ayrı bedeller ödedi. Bu ödediğimiz bedellerin ve bu verdiğimiz emeklerin elbette ki bir karşılığı olacaktır. İşte bunun karşılığı bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek olan parti olacak, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."
HDP'li Pervin Buldan: İleride iktidarın parçası olacağız boşuna bedel ödemedik
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