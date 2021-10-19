HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan Millet İttifakı itirafı: Bedel ödedik, bunun bir karşılığı olacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ağrı'da düzenlenen mitingde konuştu. Buldan, Millet İttifakı'nın bir parçası olduklarını itiraf eden açıklamalar yaptı. Buldan, "İlerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz." dedi. Buldan konuşmasında PKK'lı teröristlerin öldürülmesini ima ederek, "Kadınlar ayrı emek verip, ayrı bedeller ödedi. Annelerimiz ayrı bedeller ödedi. Bu ödediğimiz bedellerin ve bu verdiğimiz emeklerin elbette ki bir karşılığı olacaktır." ifadelerini kullandı. Öte yandan HDP'nin Ağrı mitingine çevre illerden de katılımcı getirilmesine rağmen ilgi oldukça düşük oldu. Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu yakınındaki alan boş kaldı.BULDAN: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İKTİDARIN BİR PARÇASI OLACAĞIZVali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu yakınındaki alanda düzenlenen "Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı" mitinginde az sayıdaki HDP'li vatandaşlara seslenen Buldan, Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunu itiraf etti, "Şimdilik demokratik muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, ebetteki ilerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz." dedi.Daha önce HDP'nin Millet İttifakı görüşmelerinde 'Bakanlık pazarlığı' yapıldığı ortaya çıkmıştı. HDP'nin seçimlerde destek vermek karşılığında bakanlık talep ettiği, Millet İttifakı'nın da uygun çözümü üretmeye çalıştığı belirtilmişti.Buldan'ın dün yaptığı, 'İktidarın bir parçası olacağız' çıkışı bu iddiaları bir kez daha doğruladığı şeklinde yorumlandı."ANNELERİMİZ BEDELLER ÖDEDİ"Terör örgütü PKK ile organik bağını bir türlü koparamayan HDP, sık sık skandallar ile gündeme geliyor.Ağrı'da seslenen Buldan da dün PKK'yı ima ederek, "Annelerimiz ayrı bedeller ödedi. Bu ödediğimiz bedellerin ve bu verdiğimiz emeklerin elbette ki bir karşılığı olacaktır." ifadelerini kullandı.'Annelerimiz bedeller ödedi' ifadesini kullanan Buldan'ın PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını kurtarmak için HDP binası önünde nöbet tutan anneleri görmezden gelmesi de ikiyüzlülük olarak yorumlandı.MİTİNGE İLGİ GÖSTERİLMEDİAK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'nin mitinginin gerçekleştiği alanın fotoğraflarını paylaştı. Sayan, çevre illerden getirilen insanlara rağmen katılımın hayli düşük olduğunu belirtti.Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:HDP günler önce Türkiye'de iki ilde miting yapma kararı aldı. Ağrı ve Antalya..Bugün Ağrı mitingini yaptı. Doğu ve güneydoğu illeri ve Adana dahil bütün illeri Ağrı'ya taşıdı.. Bütün milletvekilleri ve eş başkanları katıldı. Sonuç 1500-2000 kişi Bugün HDP'nin tükendiğini gördük.