Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki! PKK'nın yanında duruyor...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dafarklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi778. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılanoğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek 778 gündür oturma eyleminisürdüren baba Celil Begdaş, Diyarbakır'a bir açılış için gelen CHP'li İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendilerini ziyaret etmediği için kınadı.Begdaş, "2 yıldır biz buradayız, bütün dünya geldi ne yazık ki CHP ve İYİ Partigelmedi bizi görmemezlikten geldi. İmamoğlu geçen yılda geldi, fidan dikti bizegelmedi. İmamoğlu PKK'nın saflarında duruyor, bu annelerin yanında durmadı. Budiktiği fidanlar hiçbir zaman yeşermez, çünkü bizim fidanlarımızı getirmediler.Bunlarda vicdan ve merhamet varsa bu aileleri görmemezlikten gelmezler. Benherkesi vicdana davet ediyorum İmamoğlu bu işte PKK'nın yanında duruyor" dedi."CHP'NİN TEMELİ HDP VE PKK'DIR ONLARI NEFRETLE KINIYORUZ"Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, "İmamoğlu ve CHP'nintemeli birdir, temelleri HDP ve PKK'dır, biz onları nefretle kınıyoruz, Diyarbakır'agelip anneleri görmemezlikten geldiler Onları nefretle kınayarak HDP'ye degelip anneleri görmemezlikten geldiler. Onları nefretle kınayarak HDP ye desesleniyorum çocuklarımı almadan buradan kalkmayacağız" diye konuştu."NE OLACAKTI GELSEYDİ, ONU YEMEZDİK"Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılanEsmer Koç, "İmamoğlu, Diyarbakır'a geldi ama bizim ziyaretlerimiz gelmedi.İmamoğlu da baba, evlat sahibidir. Onlara yazıklar olsun gelseydi, bizimziyaretimizi yapsaydı, ne olacaktı gelseydi, onu yemezdik" şeklinde konuştu.6 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğulları Doğan için Sur ilçesinden gelen Hacı Güger iseİmamoğlu'nun Diyarbakır'daki ziyaretinde HDP yandaşlarıyla gezi düzenlediğini, aileleriziyaret etmeyerek kendine yakışanı yaptığını vurguladı.