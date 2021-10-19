  • USD: 9,27 - 9,28
  • EURO: 10,74 - 10,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan'dan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı: Ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye ilanı verdi. Erdoğan taziye ilanında, ''Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Erdoğan'dan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı: Ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp oldu
Ekleme: 19.10.2021 - 09:18 Güncelleme: 19.10.2021 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'dan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı: Ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye ilanı verdi.

Erdoğan, bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili dünürüm, iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dede olarak hepimizin gönlünde kıymetli bir yer edinen, vizyonerliği ve üretkenliğiyle sanayi sektörümüzün pek çok öncü fabrikasının yöneticisi/kurucusu olan, insansız hava araçları alanında başlattığı çalışmalarla, ülkemizin dünyanın önde gelen tasarımcı ve üreticilerinden biri haline gelmesinde çok büyük emeği bulunan, hayatını, Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi, bilhassa sanayi ve teknolojide hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya adayan, evlatlarını da aynı gayeyle yetiştirip ülkenin ve milletin hizmetine koşan, çalışkanlığı, üretkenliği, dürüstlüğü, yardımseverliği ile iş dünyasında da çokça saygı duyulan, sevilen ve takdir edilen Özdemir Bayraktar Beyefendi, dar-ı bekaya irtihal etti.

Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
Erdoğan'dan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı: Ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp oldu
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi...
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
Ankara'da birbirine yol vermeyen iki tır sürücüsü kazaya neden oldu
Türkiye'den Osman Kavala çağrısına sert tepkiler! 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'den F-35 açıklaması: Pentagon ile Türkiye istişare yürütüyor
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mücahit Birinci: 28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısını şu anda CHP TÜGVA'ya yapıyor
Soylu’dan ABD Ankara Büyükelçiliği’ne tepki!
Başkan Erdoğan'dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız
18 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı: Eşsiz hizmetleri unutulmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması: 81 ilin valiliğine gönderildi
Başkan Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda!
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yeni bir çağın kapısını aralıyoruz
Başkan Erdoğan'dan Angola'da sömürge tepkisi! 'Korktukça bu zulüm Aftika'yı kuşatacaktır'
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Hukuk devleti çizgisine dönmelidir'
Başkan Erdoğan'ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Yalanın tek adresi CHP'li Barış Yarkadaş! Araştırma sonuçları bakın ne diyor!
Karadeniz'de çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Karadeniz'de çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu

İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir