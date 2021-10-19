CHP'li İBB'den yandaş medyası FOX TV'ye engelleme! Hani AK Parti diktatördü? Hani basın özgürlüğü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm muhalefet, her defasında AKParti hükümetini basın özgürlüğü üzerinden vurmaya çalışırken İBB'nin bir skandalı asılyüzlerini ortaya çıkardı.CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, partisinin en çok yandaşlığını yapan FOX TV'ninmuhabiri Beril Özcan'ın Kadıköy'de bulunan Fikirtepe pazarındaki çekimine izin vermedi.Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fox TV muhabiri Beril Özcan, "ŞuanKadıköy Fikirtepe pazarında çekimimiz İBB tarafından engellendi ve pazarda haberyapmak için izin almak zorunda olduğumuzu söylediler. Aynı şeyi aradığım İBByetkilileri söyledi. Mail attık 10 dakikadır ortada bekliyoruz" dedi.İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIKDurumun tuhaflığı nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Özcan, "Yıllardır kamusal alan olanpazarlarda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Pazarcılar bile şaşırdı" ifadelerini kullandı.