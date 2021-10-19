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CHP'li İBB'den yandaş medyası FOX TV'ye engelleme! Hani AK Parti diktatördü? Hani basın özgürlüğü?

Her defasında iktidarı basın özgürlüğüne karşı olarak gösteren CHP’den skandal bir uygulama geldi. CHP yandaşı haberleri ile bilinen FOX TV’nin muhabiri Beril Özcan, İBB’nin foyasını ortaya çıkardı.

CHP'li İBB'den yandaş medyası FOX TV'ye engelleme! Hani AK Parti diktatördü? Hani basın özgürlüğü?
Ekleme: 19.10.2021 - 16:31 Güncelleme: 19.10.2021 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'den yandaş medyası FOX TV'ye engelleme! Hani AK Parti diktatördü? Hani basın özgürlüğü?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm muhalefet, her defasında AK
Parti hükümetini basın özgürlüğü üzerinden vurmaya çalışırken İBB'nin bir skandalı asıl
yüzlerini ortaya çıkardı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, partisinin en çok yandaşlığını yapan FOX TV'nin
muhabiri Beril Özcan'ın Kadıköy'de bulunan Fikirtepe pazarındaki çekimine izin vermedi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fox TV muhabiri Beril Özcan, "Şuan
Kadıköy Fikirtepe pazarında çekimimiz İBB tarafından engellendi ve pazarda haber
yapmak için izin almak zorunda olduğumuzu söylediler. Aynı şeyi aradığım İBB
yetkilileri söyledi. Mail attık 10 dakikadır ortada bekliyoruz" dedi.

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIK

Durumun tuhaflığı nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Özcan, "Yıllardır kamusal alan olan
pazarlarda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Pazarcılar bile şaşırdı" ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB'den yandaş medyası FOX TV'ye engelleme! Hani AK Parti diktatördü? Hani basın özgürlüğü?
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