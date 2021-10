Bu okul yıllık 5 milyon lira ciro yapıyor: Mezunları işsiz kalmıyor

Okuldan mezun olan öğrenciler, sanayi-okul işbirliğinde 4-5 bin lira maaşla işe başlayabiliyor ya da isterlerse alanlarına göre kendi iş yerini açma belgesine sahip oluyor.Okul, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Makine Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümlerinde gerçekleştirilen üretimle yılda 5 milyon ciro yapıyor.Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Aksoy, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da merkezi sınavla öğrenci alacaklarını ifade ederek, mezuniyetten sonra kendi ayakları üzerinde duran gençler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.Türkiye'de 50 Ar-Ge merkezinden biri olduklarını hatırlatan Aksoy, öğretmen ve öğrencilerin tasarladıkları ürünlerin ekonomik bir değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.Ar-Ge merkeziyle öğrencilerin meslekleriyle ilgili teknolojileri de yakından takip etme imkanı bulduğunu ifade eden Aksoy, öğrencilerin diplomalarının yanında iş yeri açma ve mesleki eğitim yeterliliğinin bulunduğunu gösteren "Europass" belgeleriyle mezun olduğunu söylediAksoy, işletmelerin kendilerinden öğrenci talep ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çocuklarımızı bu işletmelerle ilişkilendiriyoruz. Öğrencilerimiz yüzde 100 iş imkanıyla mezun oluyorlar. Açıkta kalan hiçbir öğrencimiz yok. Okulumuz aynı zamanda döner sermayesi olan ve iş yapan bir okul. Pandemi başladığından buyana ürettiğimiz dezenfektan, maske gibi ürünlerimize yoğun talep oldu. Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle biraz yüksek bir ciroya sahiptik. Yaklaşık 5 milyon liralık bir ciromuz var. Bu sene de o ciroyu yakalama azmindeyiz. Hem öğretmen arkadaşlarımız hem öğrencilerimiz bu üretimde dahil.""Öğrenci sayımız piyasanın taleplerini karşılayabilecek boyutta bile değil"Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Zühtü Mert ise motorlu araçlar teknolojisi alanının dünyada otomotiv ve inşaat sektöründen sonra 3. büyük sektör olduğunu ifade etti.Mert, bu alan mezunlarının iş bulmalarının çok kolay olduğunu belirterek, "Biz burada her türlü motorlu aracın üzerindeki teknolojileri, onların bakım-onarımlarını, üzerinde yer alan sistemlerin her türlü teknolojisini teorik ve uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarıyoruz. Bizim öğrencilerimiz teknisyen unvanıyla mezun oluyorlar, ustalık ve iş yeri açma belgesi veriyoruz. Öğrencilerimiz, iş yeri açabilirler, yüksek okula giderek eğitimlerine devam edebilirler." dedi.Döner sermaye kapsamında her türlü binek ve hafif ticari aracın bakım ve onarımını yaptıklarını anlatan Mert, öğrencilerin de bu işten gelir elde ettiğini söyledi.Piyasada öğrencilere yoğun talep olduğunu vurgulayan Mert, "Bizim öğrenci sayımız piyasanın taleplerini karşılayabilecek boyutta bile değil. Bu nedenle istihdam konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Yetkili servislerde, özel atölye ve servislerde, otomobil fabrikalarında, yedek parça dükkanlarında alanımızla ilgili çok açık bulunmakta. Dolayısıyla mezunlarımızın işsiz kalma gibi bir şansı yok. Buradan mezun olan öğrenciler bugünkü şartlarda asgari ücretin 2 katı maaşla başlıyorlar." diye konuştu.12. sınıf öğrencilerinden Yaprak Sivrikaya da otomobillere merakından dolayı Motorlu Araç Teknolojisi alanını tercih ettiğini belirterek, "İş imkanımız fazla. Makine ya da otomotiv mühendisliği istiyorum. 'Kadın yaptı' dedirtmek istiyorum. Mesleğimi burada öğreniyorum. Buradan çıkar çıkmaz teknisyen olarak işe girebilirim." dedi.Hatice Orhanlı da hem teorik hem uygulamalı eğitim aldığını dile getirerek, "Başta erkek öğrenciler garip baktı ama biz bu ön yargıyı yavaş yavaş kırdık. Ağır işlerde yardımcı oluyorlar. Makine ya da otomotiv mühendisi olmak istiyorum. Uygulamalı ve teorik bilgim olduğu için daha avantajlı olacağım." ifadelerini kullandı."5 bin 500 liraya işe başlayabiliyorlar"Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Kısım Şefi İsmail Canayakın, öğrencilerin ev ve ofis mobilyaları ürettiklerini belirterek, "Ankara Ders Aletleri Yapım Merkezi, Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürlüğü'nün işlerini yapıyoruz. Sipariş de alıyoruz. Gençlerimizi yetiştiriyoruz. Üretim ve tasarım bölümümüz ayrıdır. Herhangi bir ofisin, büronun, iş yerinin dekorasyon tasarlaması da yapılıyor." dedi.Canayakın, öğrencilerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümünden iş yeri açma belgesi aldığını, ustalık belgesi almaya hazır olarak mezun olduğunu dile getirdi.Tasarım yapmayı seven, ağaca şekil vermek isteyen öğrencilerin bu bölümü tercih etmelerini isteyen Canayakın, "Sonuçta para kazanma arzusu var. İş bulamaz mıyız? Kesinlikle buluruz. Şu anda benden sanayide o kadar çok eleman isteyen fabrikalar var ama ben eleman gönderemiyorum. Çünkü toplum okumaya meyletmiş, herkes üniversite kapısında. Dolayısıyla çocuklar meslek sahibi olmuyorlar. 2018 mezunu bir öğrencim Konya Mobilyacılar Sanayisinde bir firmada 5 bin 500 lira maaşla sigortalı, uygun çalışma şartlarında çalışıyor. Aynı iş yerine hala eleman istiyorlar." diye konuştu.11. sınıf öğrencisi Muammer Enes Özbahar, "Küçükken eniştemin mobilyacı dükkanına giderdim. Bu mesleğe heveslendim. Mezun olunca kendi iş yerimi açmak istiyorum. Ben ağaca dokunmayı, şekil vermeyi çok seviyorum. Döner sermayede de çalışıyorum. Ne kadar üretim yaparsak o kadar para kazanıyoruz. Geçen ay 46 saat çalıştım ve 300 lira aldım." ifadelerini kullandı.9. sınıf öğrencisi Zeynep Ayhan da iç mekan tasarımı yapmayı çok sevdiğini anlatarak, "Çocukluğumdan beri hayalimde tasarımlar yapıyorum. Atölyeye ilk geldiğimde 'Burası bana