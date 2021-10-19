Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında geniş yankı uyandırdı! Türk SİHA'larına övgü dolu sözler

Fransız basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirdiğiziyareti yakından takip ederken, Türk SİHA'lara övgülerde bulundu.Le Figaro gazetesinin "Erdoğan, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor" başlıklı haberinde,Erdoğan'ın 2000'li yıllarında başında "Batılı sömürgeci güçlerin" Afrika'ya ilgisinin azaldığınıtespit ettiği ve öncelikle Somali ve daha sonra Libya gibi "Müslüman Afrikalı ülkelerde"varlık göstermeye başladığı belirtildi.Haberde, Türk Hava Yollarının (THY), 1992-1994 döneminde Batılıların askeri operasyondüzenlediği Somali'nın başkenti Mogadişu'ya sefer düzenleyen tek büyük hava yolu şirketiolduğu kaydedildi.Erdoğan'ın Angola ve Nijerya ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağıaktarılan haberde, Türk silahlarının en önemli örneğinin Bayraktar SİHA'ları olduğu ve buSİHA'ların 4 cephede kendini gösterdiği için Afrika'da satılabileceği belirtildi."BU SİHA'LAR DÜNYADAKİ SAVAŞLARDA HAYAL EDİLEN SİLAHTIR"Haberde, bu SİHA'ların Irak'ta Ağustos 2018'de terör örgütü PKK'nın elebaşlarından sözdeKCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden'i etkisiz hale getirdiği, Libya'nın doğusundakigayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ve "Rus paralı askerlerin" saldırısını engellediği,İdlib'de Beşşar Esad rejimini hezimete uğrattığı ve Karabağ'da yaşanan sorundaAzerbaycan'ın Ermenistan'a karşı zafer elde etmesini sağladığı vurgulanarak, şudeğerlendirmelere yer verildi:"Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 katdaha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Orta Doğu veOrta Asya'da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan'ın ABD, Çin veRusya gibi kendisinden daha güçlü ülkelerle çatışmaya girmeden akıllıcageliştirdiği etkidir. Ancak Fransa gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktançekinmiyor. (Erdoğan) Fransa'ya karşı Haziran 2020'de Libya açıklarında bilekgüreşini kazandı."Haberde, "Fransız sanayisi, SİHA üretiminde ABD, İsrail ve hatta Türkiye'nin nasıl bukadar gerisinde kalabildi?" sorusu soruldu.Fransız SİHA tarihinin bu sorunun cevabını verdiği ifade edilen haberde, 2008'deki ilkprojenin iptal edildiği, ardından projenin 2018'de Fransa, Almanya, İtalya ve İspanyatarafından harekete geçirildiği ve ilk uçuşun Bayraktar TB2'den 14 yıl sonra 2028'dehedeflendiği aktarıldı.Le Monde gazetesi, Erdoğan'ın Afrika ziyaretini "Erdoğan Afrika'daki etkisini yaymayaçalışıyor." başlığıyla duyurdu. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın bu ziyaretleritamamladığında Afrika'da 30 ülkeye gitmiş olacağı kaydedildi.Türkiye'nin bir zamanlar Afrika ile ilişkilerini ekonomik boyutuyla ele aldığını ancak mevcutdurumda bu ilişkilerin güvenlik konularını da kapsadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin Angolaziyaretindeki hedefin ticaret hacmini 176 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmakolduğu aktarıldı.Haberde, Angola'nın ayrıca Türkiye'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kongo DemokratikCumhuriyeti'ndeki hedefleri için güvenebileceği bölgesel güç olduğu vurgulandı.TİCARET HACMİ 4 MİLYAR DOLARDAN 26 MİLYAR DOLARAErdoğan'ın Nijerya ve Togo ziyaretlerinde Türkiye'nin bu ülkelere SİHA satabileceği ifadeedilen haberde, Erdoğan'ın Togo'ya gerçekleştireceği ziyarette Burkina Faso ve Liberya'nınliderleriyle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.Türkiye ile Nijer'in Temmuz 2020'de savunma alanında anlaşma imzaladığı belirtilen haberde,Libya'nın Türkiye'nin Afrika'daki en görünür başarısı olduğu vurgulandı.Haberde, Türkiye'nin 20 yılda Afrika'daki büyükelçilik sayısını 9'dan 43'e çıkardığını ve ticarethacmini 4 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselttiğine dikkat çekildi."BATILI EMSALLERİNDEN DAHA UCUZ VE ÇİNLİLERDEN DAHA KALİTELİLER"Fransız devlet radyosu RFI'nin haberinde de Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaretederek Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, ekonominin Türkiye ile Afrika arasındakistratejik ortaklığının yönlerinden biri olduğu belirtildi.Türkiye'nin 20 yılda Afrika ile ticaret hacminin Le Monde gazetesinden farklı olarak 5 milyardolardan 25 milyar dolara çıkardığı ifade edilen haberde, Erdoğan'ın 30 Afrika ülkesini ziyaretettiğini ve Türkiye'nin kıtada 43 büyükelçiliği bulunduğunu aktardı.Haberde, THY'nin kıtadaki 60 kente sefer düzenlediği bilgisi paylaşıldı.Türkiye'nin Etiyopya, Tunus ve Fas'a SİHA sattığı ifade edilen haberde, SİHA'lara ilişkin, "Batılıemsallerinden daha ucuz ve Çinlilerin SİHA'larından daha kaliteliler." ifadesikullanıldı.Haberde, Türkiye'nin Nijerya ile ticaret hacmini ikiye katlamak istediği belirtildi.