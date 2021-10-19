  • USD: 9,27 - 9,28
  • EURO: 10,74 - 10,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild'te taciz skandalı: Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı

Avrupa'nın ve Almanya'nın en çok satan bulvar gazetesi Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'in gazetede çalışan kadınlara cinsel taciz ve mobbingte bulunduğu gerekçesiyle işine son verildi.

Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild'te taciz skandalı: Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı
Ekleme: 19.10.2021 - 11:35 Güncelleme: 19.10.2021 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild'te taciz skandalı: Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı
Alman Bild Gazetesi genel yayın yönetmeni Julian Reichelt, cinsel taciz ve mobbing nedeniyle görevden alındı.

Avrupa'nın ve Almanya'nın en çok satan bulvar gazetesi Bild'te gazete çalışanı bir grup kadın, Reichelt hakklında mobbing, pozisyonunu kullanarak sömürme, cinsel taciz gibi iddialarla yönetim kuruluna başvurmuştu.

Kadınların şikayetini değerlendiren kurul Reichelt'in özel ve iş konularını birbirinden ayrı tutmadığını gerekçe göstererek işine son verilmesine karar verdi.

"TACİZ" DİYEMEDİLER

Öte yandan şirket tarafından yapılan açıklamada Reichelt’in cinsel taciz ya da görevini kötüye kullandığına dair bir ifade yer almadı. Reichelt’in altında çalışan kadınlarla ilişkisi olduğu, özel ve iş konularını birbirinden ayrı tutmadığı ifade edildi.

Bild’in televizyon ayağını da yöneten Reichelt konu hakkında bir açıklama yapmadı. Kariyerine bir savaş muhabiri olarak başlayan Reichelt hakkında bu yılın başında, kendi altında çalışan genç kadın çalışanlarla yakın ilişkiye girdiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Eda Nur Kaplan soruşturması tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza...
Kocaeli’de polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı: “Aslında ben çok beyefendi birisiyim”
Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild'te taciz skandalı: Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı
'Siyasi cinayetler işlenebilir' diyen İP'li Koray Aydın: Elimde bilgi belge yok siyasi tecrübeme dayanarak konuştum
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülke büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan Millet İttifakı itirafı: Bedel ödedik, bunun bir karşılığı olacak
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Bütçede dikkat çeken kalem! Vatandaşa fatura desteği!
Fahiş fiyatta son dakika haberi: Paketlenmiş zam oyunu deşifre oldu!
Başkan Erdoğan'ın Afrika turunda ikinci durağı Togo!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu
Yolsuzluk yapan, CHP'de el üstünde tutuluyor! Görevden alınan Vefa Salman'ı Belediye Başkanı gibi davet etti
Özdemir Bayraktar'a veda... O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
Erdoğan'dan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı: Ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp oldu
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi...
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
Ankara'da birbirine yol vermeyen iki tır sürücüsü kazaya neden oldu
Türkiye'den Osman Kavala çağrısına sert tepkiler! 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'den F-35 açıklaması: Pentagon ile Türkiye istişare yürütüyor
Memurlar dikkat! Fazla mesai ücreti 2022 belli oldu!

Memurlar dikkat! Fazla mesai ücreti 2022 belli oldu!

Şehir efsanesi mi gerçek mi? Sosyal medyada herkesin bildiği sır!

Şehir efsanesi mi gerçek mi? Sosyal medyada herkesin bildiği sır!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir