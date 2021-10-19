Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild'te taciz skandalı: Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı

Alman Bild Gazetesi genel yayın yönetmeni Julian Reichelt, cinsel taciz ve mobbing nedeniyle görevden alındı.Avrupa'nın ve Almanya'nın en çok satan bulvar gazetesi Bild'te gazete çalışanı bir grup kadın, Reichelt hakklında mobbing, pozisyonunu kullanarak sömürme, cinsel taciz gibi iddialarla yönetim kuruluna başvurmuştu.Kadınların şikayetini değerlendiren kurul Reichelt'in özel ve iş konularını birbirinden ayrı tutmadığını gerekçe göstererek işine son verilmesine karar verdi."TACİZ" DİYEMEDİLERÖte yandan şirket tarafından yapılan açıklamada Reichelt’in cinsel taciz ya da görevini kötüye kullandığına dair bir ifade yer almadı. Reichelt’in altında çalışan kadınlarla ilişkisi olduğu, özel ve iş konularını birbirinden ayrı tutmadığı ifade edildi.Bild’in televizyon ayağını da yöneten Reichelt konu hakkında bir açıklama yapmadı. Kariyerine bir savaş muhabiri olarak başlayan Reichelt hakkında bu yılın başında, kendi altında çalışan genç kadın çalışanlarla yakın ilişkiye girdiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.