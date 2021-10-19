Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

ugün düzenlenen Apple’ın ‘Unleashed’ etkinliğinde şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını, yeni Mac mini bilgisayarını ve kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods Pro 3. Nesil’i tanıtıldı.Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni çip tanıttı. Apple, M1 Pro ve M1 Max isimli iki yeni çip tanıttı.Apple CEO'su Tim Cook'un ''Bugün iki önemli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac'' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.YENİ AIRPODS SU GEÇİRMEZ OLACAKÜçüncü nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı.AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor.TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec’i AAC-ELD’ye sahip.Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu.MACBOOK PRO 23 BİN 499 TL OLACAKLansmanın yeni ürünü MacBook Pro 14 ve 16 inç olmak üzere iki versiyon ile geliyor. Cihazda Touch Bar yer almıyor.iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. True Tone sensörüne ve 1080P kayıt yetenekli bir webcam'e sahip olan cihaz artan port sayısı ile dikkat çekiyor.