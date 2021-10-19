Ankara'da birbirine yol vermeyen iki tır sürücüsü kazaya neden oldu

Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsü kazaya neden olurken, tehlikeli anlar cep telefonu ile görüntülendi

Öğle saatlerinde İstanbul-Ankara yolu Saray Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, İstanbul istikametine ilerlemekte olan iki tırın sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaştı.İKİ ŞERİDİ KAPATIP, YOL VERMEMEK İÇİN İNATLAŞTILARYolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki tırın dorseleri zaman zaman birbirine temas etti. Trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün inatlaşması uzun süre bu şekilde devam etti.TIR SÜRÜCÜSÜ, DİĞER TIRIN ÖNÜNE KIRINCA KAZA OLDUKapalı dorseli tırın sürücüsünün direksiyonu diğer tırın önüne kırmasıyla inatlaşmanın sonucu kazayla son buldu.KAZA ANI KAMERADATırların çarpışma anı arkadan gelen bir otomobil içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.