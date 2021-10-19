5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verilmişti.GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTISaldırı hazırlığında olan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı. Teröristler, gece sızma girişiminde bulundukları sırada Zırhlı Muharebe Aracı'nın (ZMA) üzerinde bulunan termal kamera ile tespit edildiler.