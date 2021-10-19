19 Ekim Salı Yayın Akışı: Bu Akşam Televizyonda Ne Var?

Yayın akışı 19 Ekim Salı, televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu Akşam Televizyonda Ne Var? 19 Ekim Salı televizyonda neler var? İşte 19 Ekim Salı Yayın Akışı…

19 Ekim Salı ATV Yayın Akışı



19 Ekim Salı Kanal D Yayın Akışı



19 Ekim Salı Show TV Yayın Akışı



19 Ekim Salı Star TV Yayın Akışı



19 Ekim Salı TRT1 Yayın Akışı



yayınlandı. Akşam ekran başına geçecek seyirciler 19 Ekim Salı Yayın Akışını merak ediyor. Hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını bilmeyenler “?” sorularına yanıt arıyor. Her gün kanallarda farklı yapımlar bulunurkennı sizler için sıraladık. İşte14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane16:20 Esra Erol'da19:00 ATV Ana Haber20:00 Aman Reis Duymasın (Yerli Sinema)22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz01:15 Bir Zamanlar Çukurova04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane12:15 Gelinim Mutfakta15:45 Ece Üner İle Susma18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)22:45 Yargı02:15 Gelinim Mutfakta12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık13:00 Bir Başka Güzel15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18:10 Senin Hayatın18:45 Show Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show22:30 İçimizden Biri (Final)01:00 Yalancı03:30 Yeni Gelin09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Kiralık Aşk18:30 Star Ana Haber20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)10:30 Masumlar Apartmanı13:00 Bizim Köyün Kızları16:30 Seksenler19:00 Ana Haber19:55 İddiaların Aksine20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)bu şekildedir.