19 Ekim Salı Yayın Akışı: Bu Akşam Televizyonda Ne Var?
Yayın akışı 19 Ekim Salı, televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu Akşam Televizyonda Ne Var? 19 Ekim Salı televizyonda neler var? İşte 19 Ekim Salı Yayın Akışı…
19 Ekim Salı Yayın Akışı yayınlandı. Akşam ekran başına geçecek seyirciler 19 Ekim Salı Yayın Akışını merak ediyor. Hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını bilmeyenler “Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ekim Salı televizyonda neler var?” sorularına yanıt arıyor. Her gün kanallarda farklı yapımlar bulunurken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışını sizler için sıraladık. İşte 19 Ekim Salı yayın akışı…
19 Ekim Salı ATV Yayın Akışı
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın (Yerli Sinema)
22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
01:15 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
19 Ekim Salı Kanal D Yayın Akışı
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
22:45 Yargı
02:15 Gelinim Mutfakta
19 Ekim Salı Show TV Yayın Akışı
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:30 İçimizden Biri (Final)
01:00 Yalancı
03:30 Yeni Gelin
19 Ekim Salı Star TV Yayın Akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
19 Ekim Salı TRT1 Yayın Akışı
10:30 Masumlar Apartmanı
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
19 Ekim Salı Yayın Akışı bu şekildedir.