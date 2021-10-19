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19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlerdir 30 binin altında seyreden vaka sayısının açıklanan tabloda yeniden yükseldiği görüldü. İşte 19 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ekleme: 19.10.2021 - 20:55 Güncelleme: 19.10.2021 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 223 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 30 bin 862 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bakan Koca'dan üçüncü doz çağrısı
Vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur.' ifadelerini kullandı.

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19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
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