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18 Ekim Pazartesi Yayın Akışı: Bu Akşam Televizyonda Ne Var? Bu Akşam ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV Ne Var?

18 Ekim Pazartesi yayın akışı, binlerce kişi tarafından araştırılıyor. En sevilen dizi ve filmlerin ekrana geldiği kanallar günlük yayın akışlarını paylaşıyor. Peki Bu Akşam Televizyonda Ne Var? Bu Akşam ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV Ne Var? İşte 18 Ekim Pazartesi Yayın Akışı…

Ekleme: 18.10.2021 - 17:16 Güncelleme: 19.10.2021 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
18 Ekim Pazartesi Yayın Akışı: Bu Akşam Televizyonda Ne Var? Bu Akşam ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV Ne Var?
Show, Kanal D, Atv, Star, Tv8, TRT1 Tv yayın akışı çoğu kişi tarafından merak ediliyor. 18 Ekim Pazartesi Yayın Akışı kanalların resmi internet siteleri tarafından yayınlanıyor. Televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri merak edenler “Bu Akşam Televizyonda Ne Var? Bu Akşam ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV Ne Var?” sorularına yanıt arıyor. Sizler için 18 Ekim Pazartesi Yayın Akışını yazdık.

18 Ekim Pazartesi Fox TV Yayın Akışı


13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'
22.30 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
00.15 Yalancılar ve Mumları 'Dizi'
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

18 Ekim Pazartesi Show TV Yayın Akışı


13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

18 Ekim Pazartesi Star TV Yayın Akışı


13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş 'Türk Filmi'
22.30 Kocan Kadar Konuş 'Türk Filmi'
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18 Ekim Pazartesi ATV Yayın Akışı


13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
03.55 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

18 Ekim Pazartesi Beyaz TV Yayın Akışı


06:00 Operasyon: Kızıl Şafak
08:00 O Da Burada
08:45 Söylemezsem Olmaz [canlı]
11:00 Hayatta Her Şey Var - Canlı
13:00 Kalk Gidelim
15:45 Belma Belen'le Geziyoruz
16:45 Kurtlar Vadisi
18:30 Beyaz Ana Haber [canlı]
19:30 Kuzey Operasyonu
21:30 Antik Fırtına
23:30 Derin Futbol

18 Ekim Pazartesi Kanal D Yayın Akışı


12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

18 Ekim Pazartesi TRT1 Yayın Akışı


15.15 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'
00.15 Yerli Dizi'
02.50 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

18 Ekim Pazartesi TV8 Yayın Akışı


16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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