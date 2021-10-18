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Yalçın Turgut Balaban vefat etti

Beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban, hayatını kaybetti.

Ekleme: 18.10.2021 - 00:55 Güncelleme: 18.10.2021 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Yalçın Turgut Balaban vefat etti


Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban, hayatını kaybetti. Balaban, bir süredir beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından, yayın kurulu üyesi Yalçın Turgut Balaban birkaç aydır hastanede tedavi görüyordu. Hakkın rahmetine kavuşan Balaban ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan Balaban, pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" ve "Turgut Emin" mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu.
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