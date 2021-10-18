Yalanın tek adresi CHP'li Barış Yarkadaş! Araştırma sonuçları bakın ne diyor!
2019 yılında Teyit.org tarafından yapılan araştırmada, yalan haberleri en çok yaygınlaştıran hesaplar belirlenmişti. Sosyal medyada yeniden gündem olan araştırmada Barış Yarkadaş' da yer aldı.
2019 yılında https://Teyit.org yaptığı bir araştırmada, yalan haberleri en çok yaygınlaştıran dezenformasyon yapan Fetö ve CHP kaynaklı 5 hesap belirlendi. İşte o hesalar:
* 3 Hesap Fetöcü
* 1 Hesap Vaziyet isimli internet sitesi,
* 1 Hesap CHPli Barış Yarkadaş.