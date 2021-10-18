Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bir müjde daha: 4 yılda tamamlanacak...

Koronavirüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bir müjde daha geldi. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Uğur Şahin ve Özlem Türeci koronavirüs salgınının seyrine ve biteceği tarihe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunundu. Uğur Şahin ayrıca mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilecek kanser aşıları ile ilgili de umut verici konuştu.Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısının ikinci dozunun ağır hastalıkları büyük oranda azlttığını belirtirken üçüncü dozun ise hastalığın bulaşmasını tamamen durduracağını ifade etti. Delta varyantının dominant olduğunu belirten Şahin, "Laboratuvar deneylerinde gördüğümüz gibi geliştirdiğimiz aşı bunu da nötralize ediyor." dedi."ÜÇÜNCÜ DOZ BULAŞMAYI DURDURUYOR"İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz" diyen Uğur Şahin, üçüncü doz ile hastalığın bulaşmasının tamamen duracağını ifade etti. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum" dedi.KANSER AŞISI MÜJDESİUğur Şahin, mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilecek aşılar ile kanserin de tedavi edileceğine inandığını belirtti. Kök hücre ile 20 yıldan fazla süredir çalıştıklarını söyleyen Şahin, yüzlerce hastada deneme çalışmaların başladığını bu testlerin sonuçlarının 2023'te alınacağını ifade etti. Şahin açıklamarında "Eğer bu sonuçlar pozitif çıkarsa, ilk kanser aşılarının onaylanması iki, üç veya dört yılda tamamlanabilir" dedi.Şahin, kanserli tümörün çıkarıldığı hastalarda yüzde 30 ile yüzde 40'ının iki veya üç yıl içinde yeniden oluştuğuna ve büyüdüğünü söylerken " Bizim burada yapmak istediğimiz şey kanser hastalarının tekrar hastalanmasını engellemek" değerlendirmesinde bulunduKORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?Özlem Türeci, koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği sorusuna "Bir süre daha virüs ile yaşayacağız. Bu bizim yeni normalimiz olacak ve buna alışacağız ve virüsün korkutucu kısmı ortadan kalkacak." dedi. Koronavirüsün bir süre sonra grip gibi olacağını ifade ederken aşı ile daha uzun süre koruma sağlanacağını ifade ederken "Bu Dünya'nın karşılaştığı en son ölümcül pandemi olmayacak. Dolayısıyla hazır olmalıyız" yanıtını verdi.