Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım!

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, milli SİHA'ların öncü ismi 72 yaşındaki baba Bayratar'ın vefatının ardından taziye mesajları art arda geldi. Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. O'ndan geldik O'na döneceğiz" mesaj ise duygulandırdı.

İstanbul'daki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 72 yaşındaki Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bugün yaşamını yitirdi. Haberi Haluk Bayraktar duyurdu. Twitter hesabı üzerinden babasına ait kareleri paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şu notu yazdı: 'Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı.'Selçuk Bayraktar: O'ndan geldik O'na döneceğizSelçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygu dolu sözler sarf etti: 'Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz..'