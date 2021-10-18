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Sahibinden ikinci el arabada fiyatları yükseltecek yeni oyun!

Koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından sıfır araçta yaşanan çip krizi, sahibinden ikinci el arabaya yönelimin olmasına neden oldu. İkinci el otomobillerdeki yoğun talebi fırsata çevirmeye çalışan bazı bayi ve firmalar yeni oyuna başvurdu. Söz konusu oyun nedeniyle ikinci el araç fiyatları yine yükselecek.

Sahibinden ikinci el arabada fiyatları yükseltecek yeni oyun!
Ekleme: 18.10.2021 - 12:31 Güncelleme: 18.10.2021 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Sahibinden ikinci el arabada fiyatları yükseltecek yeni oyun!
Çip krizi, lojistik ve tedarik sorunu 2022 yılında da sıfır araç pazarını olumsuz etkileyecek. Bunu fırsata dönüştürmek isteyen bayi, kurumsal ikinci el araç firmaları ve büyük galeriler ikinci el araç toplamaya başladı. Elbette bu fiyatları da arttıracak.

Yaşanan gelişmeler Türkiye ve dünya otomotiv sektörünü de etkiliyor. Özelikle çip krizinden kaynaklı üretimde yaşanan aksaklıklar sıfır araç tedarikini aksattı. Yılın son aylarında vatandaşlar, yüksek faiz, artan kur ve farklı sebeplerden ötürü araç almakta temkinli davranınca ikinci el araç pazarı da durağanlaştı.

İkinci el araç fiyatlarının rayına oturduğunu belirten yetkililer, Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarında hareketlilik başlayacağını öngörüyor.

Yetkililer, özellikle de sıfır araç üretimde ve tedarikinde yaşanan sıkıntıların 2022 yılına sarkma ihtimali ikinci el araç pazarına olumlu yansıyacağı söyledi.

BAYİLER ARAÇ TOPLAMAYA BAŞLADI

'Ekim ayından itibaren ikinci el ticareti yapan firmalar yeni bir döneme hazırlanıyor' diyen Yalçın, 'Yaşanan gelişmeler 2022'nin ikinci el araç pazarı açısından hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi, kurumsal ikinci el araç firmaları ve büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar' ifadesini kullandı.

YENİ DÖNEM ARAÇ SEÇENEĞİ OLANLARA YARAYACAK

İkinci el araç sektörüyle ilgili değerlendirmede bulunan Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ise, 'Denizli'de açılan şubemizle 30 hizmet noktasına ulaştık. Her bütçeye uygun, birçok farklı marka ve modelde araç seçeneği sunabilen çok yönlü kurumsal şirketler yeni dönemde avantajlı konuma geçecek.

Sıfırdan yatırım maliyetleri gün geçtikçe artan otomotiv sektöründe bunu sağlamanın en hızlı yolu da mali yönü ve marka algısı güçlü, kurumsal şirketlerin bayi ağına katılmakla mümkün olacak' diye konuştu.

EN ÇOK RENAULT MEGANE SATILDI

Cardata'nın açıkladığı verilere göre Ekim ayında en çok satan ikinci el araç Renault Meganeoldu. En çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu.

Verilerine göre, Ekim'de en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219.560 TL olurken, bu araçların %60'ını sedan, %30'unu hatchback modeller oluşturdu.
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Sahibinden ikinci el arabada fiyatları yükseltecek yeni oyun!
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