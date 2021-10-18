'Modern' Avrupa'da Müslümanlara zulüm bitmiyor! Terörü bahane edip...

Hollanda'da bazı belediyelerin, özel şirketler aracılığıyla camiler ve Müslümanlara ait kurumlar hakkında gizli araştırma yürüttüğü belirtildi. “NRC” gazetesinin haberinde, ülkede en az 10 belediyenin camiler, cami imamları, cami dernek yöneticileri ve cemaatteki etkin kişilere ilişkin gizli araştırma yaptırdığı iddia edildi.Habere göre araştırma yürüten belediyeler arasında Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal ve Ede yer alırken, Utrecht Belediyesi'nin, araştırmanın gizliliği ve yöntemiyle ilgili şüpheler nedeniyle incelemeyi durdurduğu belirtildi. Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu'nun (NCTV) belediyeler aracılığıyla finanse ettiği araştırmanın NTA (Nuance door Training en Advies) adlı özel firma aracılığıyla yaptırıldığı kaydedildi.Müslümanlara yönelik söz konusu gizli araştırmalar için yaklaşık 300 bin euro harcandığı da bildiriliyor.Kimliklerini gizledilerCamilerde araştırma yapan NTA çalışanlarının, kendilerini cemaatten biri ya da ziyaretçi olarak tanıttıkları belirtilen haberde, bu görevlilerin inceleme sırasında cemaatten birçok kişiyle kimliklerini açıklamadan görüştükleri aktarıldı.NTA'nın özellikle imamların ve yöneticilerin geçmişleri, nereden geldikleri ve nerelerde eğitim gördüklerine ilişkin bulguları belediyelere “gizli bilgi” olarak raporladığı aktarıldı.Suriye savaşı sırasında DAEŞ'e katılımlar sebebiyle hükümetin radikalleşmeye yönelik araştırmalarının yetersiz kaldığı belirtilen haberde, belediyelerin kendi araştırmalarıyla bu sorunu çözmek istedikleri kaydedildi. NRC'nin haberinde belediyelerin kendi bölgelerindeki camileri yakından izleterek “daha gerçekçi sonuçlar elde etmek” istedikleri bildirildi.Belediyelerin kamu düzenini koruma görevi gereği bu tür incelemeleri yürüttüğü belirtilen haberde, anayasa profesörü Ymre Schuurmans'ın yapılan işlemi “hukuksuz” bulduğuna ilişkin görüşleri de yer aldı. Schuurmans “Bu kapsamdaki bir bilginin toplanması çok geniş bir yetki. Belediyeler bunu özel şirket eliyle yapamaz” ifadelerini kullandı.Tepki gösterdilerSöz konusu haberlere, Hollanda'daki Müslümanlar tepki gösterdi. Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı Başkanı Muhsin Köktaş, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Müslümanların Hollanda hükümetine olan güvenini zedelendiğini belirten Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu da “Belediyelerin camileri bu şekilde araştırması hukuka aykırıdır. Bu uygulamayı durdurmak için parlamentoda gerekli adımları atacağız” diye konuştu.