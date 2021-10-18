Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARHava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 6°C, 17°CParçalı bulutluDENİZLİ 13°C, 23°CParçalı bulutluİZMİR 16°C, 25°CParçalı bulutluMUĞLA 11°C, 22°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 29°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 28°CParçalı bulutluISPARTA 7°C, 20°CParçalı bulutluMERSİN 19°C, 27°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 7°C, 17°CParçalı yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 9°C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlUKAYSERİ 7°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 10°C, 18°CParçalı yer yer çok bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 15°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.RİZE 14°C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 14°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 9°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 15°C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.AĞRI 1°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 1°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutluVAN 8°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 25°CParçalı bulutluGAZİANTEP 14°C, 24°CParçalı bulutluMARDİN 14°C, 22°CParçalı bulutluŞANLIURFA 14°C, 27°CParçalı bulutlu