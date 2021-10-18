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Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Kansızlık, çağımızın en çok rastlanan rahatsızlıklarından biridir. Bu nedenle kansızlığa iyi gelen besinler çok fazla araştırılır. Peki Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir? İşte kansızlığa iyi gelen besinler…

Ekleme: 18.10.2021 - 12:43 Güncelleme: 18.10.2021 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Kansızlığa iyi gelen besinler, kansızlık sorunuyla karşılaşan her hasta tarafından merak ediliyor. Çünkü kansızlık çağımızın rahatsızlığı haline geldi. Çoğu zaman yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkan kansızlık, aslında hayati önem taşıyan bir rahatsızlıktır. Kanın vücutta yeteri kadar bulunmaması, birçok hastalığı tetikleyebilir. Bu nedenle kansızlık tedavisi olmak ve kansızlığa iyi gelen besinler tüketmek bu noktada oldukça önemlidir. Peki kansızlığa iyi gelen besinler nelerdir? Kansızlığa iyi gelen onlarca besin vardır. Bu besinleri her gün tüketmek, kansızlık sorununu büyük oranda azaltır. İşte kansızlığa iyi gelen besinler

Kansızlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Kansızlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir?


Kansızlık tedavisinde doğru besinleri tüketmek büyük önem taşır. Kansızlığı giderecek ve vücudun kan üretmesini sağlayan besinler tüketerek, bu rahatsızlıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Kırmızı Et

Demir esas olarak kırmızı et ve sakatatta bulunduğundan, hayvansal ürünleri tüketmeyen vegan bir diyette kronik demir eksikliği oluşabilir. Demir, kanda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde oksijenle birleşen hemoglobinin temel elementidir. Hemoglobin, kan hücrelerinin kırmızı görünmesini sağlayan bir protein ve demir kompleksidir.

Sebzeler

Akciğerlerden hava yoluyla emilen oksijen, hemoglobindeki demir ile birleşerek dokulara getirilir. Demir eksikliği durumunda oksijenlenme bozulur ve anemi gelişir. Bir yetişkinde toplamda 5-6 gram demir bulunur. Vücudun sürekli ihtiyacını karşılamak için demir açısından zengin sebzelerden karşılanması zor olan demiri her gün 3-4 mg tüketmek gerekir.

Yumurta

Yumurta insanların beslenmesinde önemli rol oynar, onları uzun süre tok tutmakla kalmaz, aynı zamanda beslenmesini de sağlar. Demir içeriği nedeniyle kansızlığı olan kişilerin yumurta yemesi önerilir.

Tahıllar ve Baklagiller

Tahıllar ve baklagiller besin açısından zengindir. A ve B vitaminleri açısından zengin olan bu besinler aynı zamanda demir talebini de etkili bir şekilde karşılayabilir. Kansızlığı önlemek için yeterli demir sağlamak isteyenlerin haftalık diyetlerine tahıl ve baklagillere yer vermeleri önerilir.

Kansızlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Kuruyemişler

Fındık, yer fıstığı, ceviz ve badem demir eksikliğine iyi gelir ve yüksek oranda demir içerirler ve öğün aralarında yenilebilirler. Kuruyemişleri tercih ettiğinizden emin olabilirsiniz, sadece sağlıklı atıştırmalıklar yemekle kalmaz, aynı zamanda vücuttaki demir eksikliğini de önleyebilirsiniz.

Pekmez ve Kuru Üzüm

Melas türevleri ve kuru üzüm, anti-anemi için yaygın olarak kullanılan gıdalardır. Pekmez ve C vitamini yönünden zengin meyve tüketimi de demirin emilimine yardımcı olur. Ancak pekmezin kalori bakımından çok yüksek olduğunu unutmayın ve pekmez yediğinizde kalori kontrolüne daha fazla dikkat etmelisiniz.

B12 ve Demir Yönünden Zengin Besinler

B12 vitamini eksikliği tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle B12 vitamini dışarıdan kaslardan verilir. Eksiklik tespit edildiğinde ilk gün B12 günlük olarak enjekte edilir. Ardından haftada bir kez uygulayın. B12 vitamini, ömür boyu, tekrarlanan kullanımdan sonra ayda bir kez alınmalıdır. Folik asit adı verilen başka bir B vitamini eksikliği, B12 eksikliğine benzer kansızlığa neden olabilir. Bu, gıdalardan bu vitamin için yetersiz veya artan talep aldığınızda olur. Tedavide oral folik asit hapları.

Demir İçeren Besinler:


-Kırmızı et
-Tavuk, hindi
-Ton balığı, somon
-Yumurta
-Tofu, soya fasulyesi
-Kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut, iç bakla, barbunya gibi)
-Yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem)
-Zenginleştirilmiş tahıllar
-Taze bezelye, börülce, fasulye, yeşilbiber
-Taze meyveler (portakal, kavun, çilek, dut, muz gibi)
-Yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, nane, roka, ıspanak, pazı, brokoli, dereotu…)
-Pekmez, tahin, kuru meyveler (kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı gibi),
-Demirle zenginleştirilmiş mısır gevrekleri

Kansızlığa İyi Gelen İçecekler Nelerdir?


Pancar Suyu

Pancar, bol miktarda demir içerir ve kansızlığa iyi gelen besinlerden biridir. Pancar suyu için hammaddeler: 1 pancar, 1 su bardağı su ve 1 havuç. İlk önce pancar ve havuçları karıştırın. Su ekleyin ve köpürene kadar karıştırın. Karışımı beklemeye gerek yok.

Pekmezli Karışım

Anemi tedavisi için en çok önerilen besin pekmezdir. Her sabah aç karnına bir kaşık pekmez yiyerek anemi tedavisine başlayabilirsiniz. Pekmezli içecek hazırlayın: 3 yemek kaşığı pekmezi bir bardak soğuk suda karıştırın. Üzerine yarım limon sıkın ve karıştırın.

Kansızlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Kansızlığı Önlemek İçin Ne Yapılmalı?


-Kansızlığı önlemek için düzenli ve dengeli beslenmek gerekir.
-Günlük protein, demir ve çinko ihtiyacınızı karşılayan besinler tüketmelisiniz.
-Kafeinli içecekler yemeklerden önce ve sonra tüketilmemelidir.
-Demlenmiş çay yerine hafif çay tercih edilmeli ve limonla içilmelidir.
-Doktorunuzun önerdiği kan hücrelerini artıran ilaçları kullanabilirsiniz.
-Demir içeren kırmızı et, balık ve sebze yenilmelidir.

Kansızlığa iyi gelen besinler bu şekildedir. Ancak kansızlık tedavisi evde uygulanmamalıdır. Kansızlık belirtileri fark edildiğinde mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
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