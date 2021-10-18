Kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu’na rest: Hadi yap görelim

Angola, Togo ve Nijerya’yı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk durağı olan Angola’nın başkenti Luanda’ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın gündeminde memur ve bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun” çağrısına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı, “Kılıçdaroğlu’nun açıklaması vesayet çağrısından başka bir şey değil” dedi.TÜRKİYE VESAYET ZİHNİYETİNİ GÖMDÜKılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik tehdidinin bir suç olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: “Bu açıklama tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Bunlar ne devlet yönetiminin ne milli iradenin ne de demokrasinin ne olduğunu biliyorlar. Bunlardan tamamıyla uzak bir yapının maalesef tezahürüdür.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. 'Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine tehdittir. CHP'nin özlemini çektiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Türkiye hukuk devletidir. Bunu hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı alan değildir.(Kılıçdaroğlu) Hakimlerden başladı, polislere, öğretmenlere kadar pek çok kamu görevlisine kendi aklınca tehditler savurdu. Şimdi bir de tarih veriyor. Ve yarın (bugün) pazartesi. Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil. Ve bu ülkede memurunun, hakiminin, polisinin, öğretmeninin, bütün bunların haklarını savunan bir iktidar vardır.”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de yaptığı açıklamada devlet memurlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 'Buradan, Tunceli'den CHP'ye sesleniyorum. Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek tek parti günlerine dönülmemelidir.' diyen Bakan Soylu, 'Bunun çağrısını yapan genel başkanınızı kınamalısınız. Türkiye'yi eski günlerine döndürmemelisiniz' ifadelerini kullandı.28 ŞUBAT DÖNEMİ SANIYORMilletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için iradesini ortaya koyduğunu, bu tercihin bir sebebinin de vesayet düzenini kalıcı olarak ortadan kaldırmak olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Hatırlayın, parlamenter sistemde bürokrasiyle seçilmiş irade arasında hep çatışmalar olurdu. CHP zihniyeti her zaman bürokrasiyi, seçilmiş iradeyi sınırlandıracak bir enstrüman olarak kullandı ve bundan artık milletçe de tabii ki bıktık. Milletimiz de bütün bunlardan bıktığı içindir ki başkanlık sistemini tercih etti.. Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Bu zat Türkiye’nin hala tek parti CHP’si faşizminde veya kendisinin kamu görevlisi olarak bulunduğu 28 Şubat döneminde olduğunu sanıyor. Koronavirüse bile çare bulma aşamasına gelen tıp ilminin bu zatın acınası haline de bir çözüm geliştireceğine inanıyorum.”F-16 teklifi ABD’den geldiABD’nin Türkiye’ye F-16 teklifi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Neticede ortada ödenmiş para var” açıklamasını yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 satın alacağına dair bir talebin gündeme geldiğiyle ilgili sorulan soruyu şöyle yanıtladı: “Bu konu, tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu, yani bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Ama bizim 1 milyar 400 milyon dolar, F-35’ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında Amerika’nın böyle bir teklifi söz konusu oldu.ORTADA YAPILMIŞ BİR ÖDEME VARBunlarla ilgili elimizdeki F-16’ların modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F-16’lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta bir ödemesini geriye borçlandırdığımız için almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu bizler dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz. Netice itibarıyla ortada yapılmış bir ödeme var ve bu ödemenin de şu anda iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor.”Bağımsız olduğu için randevu verdiKılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’na yaptığı ziyareti de değerlendiren Cumhurbaşkanı, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası Başkanı sana randevu verdi mi? Randevu istediğin gün sana randevu verdi mi? Randevu verdi. Eğer bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. İşte bağımsız olduğu içindir ki sana randevuyu istediğin gün verdi. Ve yalan yanlış açıklamalarına da ziyaretten çıktıktan sonra hala medyayı kandırmaya kalkıyorsun, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan aşağı yalan-yanlış ve utanmadan, sıkılmadan böyle bir ziyareti gerçekleştirdiğini de ifade ediyorsun.” şeklinde konuştu.