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İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor

2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs hakkında yapılan son araştırma dikkat çekti. Araştırmada koronavirüsün en yaygın belirtileri ortaya çıktı. Belirtiler her 7 kişinin 1'inde görülüyor

Ekleme: 18.10.2021 - 10:56 Güncelleme: 18.10.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyorDünya genelinde çeyrek milyara yakın kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) yaklaşık 5 milyon insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.

Virüs son dönemde ortaya çıkan varyantları ile gündemde. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka ve ölüm sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

AYLARCA SÜRÜYOR!

Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

EZBER BOZAN ARAŞTIRMA

Bilim dünyası bir süredir bu durumu mercek altına almış durumda. 'Uzun Kovid'den yeni bilgiler İngiltere'den geldi. İngiliz bilim insanları ezber bozan sonuçlara ulaştı.

HER 7 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR

Birden fazla sitede 11 üniversite merkeziyle işbirliği içinde yürütülen, çocuklarda uzun süreli Covid konusunda dünyanın en büyük çalışması olan CLoCk'un ulaştığı sonuçlara göre, her yedi kişiden birinde 15 hafta sonra hala semptomlar olabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

King's College London Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Profesörü ve CLoCK araştırması ortak araştırmacısı Trudie Chalder, bu çalışam kapsamında kalıcı semptomları belirleyebildiklerini belirtti. 'Bazı gençlerin SARS-CoV-2 pozitif olduktan sonra semptomlarının devam edeceğine dair tutarlı kanıtlar var' araştırmanın başyazarı Profesör Sir Terence
Stephenson 'Çalışmamız bunu desteklemektedir, baş ağrıları ve olağandışı yorgunluk en yaygın şikayetlerdir' dedi.

İŞTE 'UZUN KOVİD'İN NEDENİ

Aynı çalışmaya göre testi iki kez pozitif çıkanların 15 hafta sonra üç veya Kalp Yarası'nın Azade'si Şenay Gürler'in sevgilisi çıka çıka kim çıktı dünyaca ünlü! Aşklarını sessiz daha fazla semptom gösterme olasılığı daha yüksek. Peki Uzun Kovid nasıl ortaya çıkıyor? İşte bilim dünyasının yanıtı...

Uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.
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