Ispanak Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir? Ispanak Zehirlenmesi Nasıl Anlaşılır?

Ispanak Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?



Ispanak Zehirlenmesine Ne İyi Gelir?



Ispanak tüketmeden önce nelere dikkat edilmelidir?



Ispanağın bozulduğu nasıl anlaşılır?



Ispanağı Yoğurtla yemek tehlikeli midir?



Ispanak zehirlenmesi ıspanağın büyümesi için gerekli olan nitratın, yeniden ısıtıldığı zaman zehirli bir madde olan nitrite dönüşmesi ve vücudumuza zararlı hale gelmesidir. Pişirildikten sonra hemen tüketilmesi gereken ıspanak buzdolabında saklanması ve tekrar ısıtılması sakıncalı olan yemekler arasında yer almaktadır. Ispanak zehirlenmesi en çok çocuklar ve bebekler için tehlikelidir. Bebekler için 5 mg nitrit alımı bile çok büyük sorunlara ve ciddi zehirlenmelere sebep olabilmektedir.Ispanak topraktan soframıza gelene kadar birçok noktadan geçmektedir. Bu tür yerlerden bulaşmış olabilen bakteriler, tehlikeli otlar ve kimyasalların etkilemesiyle veya ıspanağın içindeki nitratın zehirli bir hale dönüşmesiyle ortaya çıkabilmektedir. Gıda zehirlenmesi çeşitlerinden biri olan ıspanak zehirlenmesi belirtileri; bulantı, kusma, ateş, ishal ve kanlı dışkılama biçimlerinde meydana gelebilmektedir. Bu belirtiler görüldüğünde acilen en yakın hastaneye başvurulmalıdır.Ispanak zehirlenmesine ne iyi gelir sorusu bu konudan muzdarip herkesin araştırdığı bir konudur. Fakat bu durumda acilen doktora başvurulmalıdır. Yine de zehirlenmenin boyutuna göre uygun olarak çeşitli alternatif yöntemler denenebilir veya hastane dönüşü ıspanak zehirlenmesinin etkilerinden kurtulmak için şu tavsiyeleri göz önünde bulundurabilirsiniz.-Muz, ıspanak zehirlenmesinin sonucu olarak ortaya çıkan ishali kesmek için önerilen bir meyvedir.-Limon, ıspanak zehirlenmesi sonucu ortaya çıkan mide bulantısına iyi gelmektedir. Mide bulantısı ve kusmayı önlemek için limonlu su içerek bu etkileri ortadan kaldırabilirsiniz.-Zencefil, bağışıklık sistemimizi direkt etkileyen bir besindir. Bağışıklığı güçlendirerek ıspanak zehirlenmesinden dolayı oluşan etkilerden kolayca kurtulabilirsiniz.-Sarımsak, antibiyotik etkili bir besin olarak vücudu toksinlerden arındırıp daha hızlı iyileşmeye etki eder.-Su, zehirlenme esnasında vücudu temizlemek için tüketilmektedir. Özellikle ishal sonucu ortaya çıkan sıvı kaybını dengelemek için bol bol su içilmesi tavsiye edilmektedir.-Fesleğen, ıspanak zehirlenmesi sonucu midenin yorulmasıyla ortaya çıkan mide krampları ve bulantıya karşı güçsüz kalmasını önler ve mide asitlerini düzenleyerek kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.Ispanak zehirlenmesi için alınabilecek en iyi önlem ıspanağı satın alırken taze olmasına, yapraklarının koyu renklerde olmamasına, üzerinde çeşitli lekeler olmamasına ve yaprak bütünlüğünün bozulmamasına dikkat edilmelidir. Akan suda yapraklar teker teker yıkanmalı ve araya sıkışmış değişik otlar kesinlikle ayıklanmalıdır.Ispanak tarım ilaçlarına, koruyuculara ve böceklerin yumurtalarına maruz kalabilmektedir. Ayrıca yağmurla gelen kimyasallar da bakteri oluşumuna sebep olabilmektedir. Ispanak zehirlenmesine karşı akan suda yeterli olmakla beraber sirkeli suda bekletmek az da olsa kalmış olan bakterileri yok etmek için iyi bir yöntemdir.Yemekte ekşi veya kötü bir kokunun olması suyun kıvamının yoğunlaşması ıspanağın bozulduğunu gösteren işaretlerden olabilir.Ispanak, pazı, pancar gibi yemeklerin yanında çoğu insan genellikle yoğurt tercih etmektedir. Ispanağı yoğrutla yemek sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmez. Fakat ıspanakla yoğurt birlikte tüketildiğinde yoğurttaki kalsiyumun yararlılığının azalması söz konusu olmaktadır. Ispanaktaki okzalat denilen madde ince bağırsaklarda kalsiyuma bağlanarak faydayı azaltmaktadır. Sadece ıspanak yendiğinde bile bir miktar kalsiyum kana geçer. Bu yüzden yoğurtla ıspanak tüketilmesi yoğurttaki, kalsiyumun yararlılığını çok fazla etkilemez.