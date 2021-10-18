İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi, çöp yığınlarına yol açtı

İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçileri grev kararı aldı.Yaklaşık iki hafta önce başlayan eylemin ardından çok sayıda sokakta çöpler birikti.30 GÜNLÜK GREV TEHDİDİMaaşlarında artış talep eden işçiler, yerel meclisle görüşmelerin başarısız olması durumunda, yetkilileri 30 günlük uzun bir grev daha başlatmakla tehdit ediyor.SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR ENDİŞESİMahalle sakinleri, grevin bu kadar uzun sürmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesini taşıyor. Özellikle koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan durum, bölge halkını düşündürüyor.SOKAKLAR ÇÖPLERLE DOLDUSoyadını vermek istemeyen Gabriel, sokakları çöp yığınlarına çeviren greve ilişkin, halkın muhtemelen yaptıkları işin önemini kanıtlamaya çalışan işçilerin tarafını tutacağını dile getirdi.TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ MASADABölgede yaşayan yerel bir sanatçı Gali Kitz ise sokakların çöp yığınlarıyla dolmasını fırsata çevirdiğini belirterek, sanatını icra etmek için toplanmayan çöp bidonlarının üzerine resim yaptığını anlattı.İşçi sendikası ile Brighton ve Hove Şehir Konseyi arasında, temizlik işçilerinin taleplerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.