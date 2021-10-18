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İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması: 81 ilin valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, taksilerle ilgili sıkıntıların artması nedeniyle harekete geçti. 81 ilin valiliğine 12 kuralın bulunduğu bir görsel gönderen bakanlık, aksi şekilde davranan şoförlerin çalışma izinlerinin süreli veya daimi olarak iptal edilebileceğini anımsattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması: 81 ilin valiliğine gönderildi
Ekleme: 18.10.2021 - 20:05 Güncelleme: 18.10.2021 - 20:12 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması: 81 ilin valiliğine gönderildi
İçişleri Bakanlığı tarafından son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlanarak, 81 il valiliğine gönderildi.

Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda bulundurulacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından farkındalığın, caydırıcılığın ve denetimlerin etkinliğinin artırılması hedeflenen görselde şu uyarılar yer aldı:

“Sadece belediyelerden aldığınız çalışma izni kapsamında bölge faaliyetinizi yürütmelisiniz.
Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız.
Köprü geçiş, otoyol gibi kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz.
Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız.
Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız.
Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz.
Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergahı sunmalısınız.
Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz.
Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz.
Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız.
Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz.
Temizlik-maske-mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız.

Aksi şekilde davranan şoförlerle ilgili yapılan ihbarların, Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceğini; çalışma izin belgenizin süreli veya daimi iptal edilebileceğini unutmayınız.”
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